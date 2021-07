Wolfsburg. Nutzer von weit mehr als zehn Buslinien müssen sich in den nächsten Tagen auf veränderte Abfahrtzeiten und Routen einstellen.

Die WVG passt in diesen Tagen einige Verläufe der Wolfsburger Buslinien an.

Sperrungen und Werksferien – Wolfsburger Busse fahren anders

Mit Beginn der von der Stadt Wolfsburg genannten Bauarbeiten zwischen den Ortschaften Heiligendorf und Barnstorf sowie im Stadtgebiet auf dem Dresdener Ring in Höhe Halberstädter Straße ab Montag, 2. August, passt die WVG zahlreiche Linienverläufe an.

Aufgrund der Bauarbeiten zwischen Heiligendorf und Barnstorf können die Linien 215/216 sowie 225/226 nicht mehr als Ringlinie betrieben werden. Während die Linie 215 bis nach Barnstorf verkehrt, wird die Linie 216 von Neindorf nach Heiligendorf verlängert. Beide Linien fahren weiterhin im Stundentakt. Die Linien 225 und 226 verkehren jeweils abwechselnd über Barnstorf sowie direkt nach Heiligendorf. Die Linie 268 startet und endet in Barnstorf.

WVG bietet Fahrten zum Volkswagen-Werk an

Für die Errichtung eines Kreisverkehrs wird der Bereich Dresdener Ring in Höhe Halberstädter Straße gesperrt. Aufgrund der Sperrung können die Linien 201/221, 211, 212, 227 sowie den Werklinien 262 und 263 den Dresdener Ring nicht durchgängig befahren.

Auch in diesem Jahr bietet die WVG während der VW-Werksferien Fahrten für den Berufsverkehr zum Volkswagen-Werk an. Im Zeitraum vom 2. bis zum 20. August werden die Früh-, Normal- und Spätschicht auf den Linien 261 bis 268 mit einer Fahrt je Richtung bedient. Zusätzlich wird in der Normalschicht eine weitere Fahrt je Richtung auf der Linie 269 angeboten.

