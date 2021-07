Die Inzidenz in Wolfsburg schnellte am Donnerstag auf 57,1. Sozialdezernentin Monika Müller sagt mit Blick auf die EM-Feiern, die womöglich andernorts nachwirken: „Das hat hier keine erkennbaren Effekte hervorgerufen. Es hat Ansteckungen in Kitas und im Privaten gegeben.“