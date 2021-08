Tierschutz Autofahrer lässt verletzte Katze in Reislingen liegen

In Reislingen wurde diese Katze angefahren. Sie erlitt Schürf- und Schnittwunden sowie ein Schädel-Hirn-Trauma. Außerdem stellte sich in der Tierklinik heraus, dass sie Junge haben musste.

Wolfsburg. Ein Autofahrer soll in Reislingen eine Katze angefahren und an der Straße zurückgelassen haben. Auch deren vier Junge gerieten dadurch in Gefahr.