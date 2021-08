41-jähriger Wolfsburger fährt betrunken zur Polizeiwache

Dass er getrunken hatte, erwies sich für einen 41-jährigen Wolfsburger als keine gute Idee. Denn er fuhr in diesem Zustand mit seinem Fahrrad ausgerechnet zur Polizei. Der Mann sei am Montagabend mit einem Fahrrad zur Polizeiwache an der Heßlinger Straße gefahren, weil er seinen wenige Tage zuvor sichergestellten Fahrzeugschlüssel abholen wollte.

Die Beamten bemerken laut Mitteilung Alkoholgeruch bei dem Radfahrer und ließen ihn pusten. Der Alcotest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und im Klinikum entnommen.

Beamte auf der Wache hatten den in Richtung Dienststelle fahrenden Radfahrer bemerkt. Dieser habe im weiteren Verlauf sein Rad vor dem Eingang abgestellt, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch in der Mitteilung. Der 41-Jährige habe gegenüber einer Beamtin erklärt, dass er seinen Autoschlüssel abholen wolle. Dieser sei mittags bei einem anderen Einsatz „aus gefahrenabwehrenden Gründen“ sichergestellt worden, da der Wolfsburger zu dem Zeitpunkt einen Promillewert von 2,41 hatte. Der 41-Jährige stritt ab, mit dem Fahrrad gefahren zu sein. Da dies jedoch durch Polizeibeamte widerlegt werden konnte, musste der Mann ins Klinikum zur Blutentnahme.

