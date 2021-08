Renaturierung Lebewesen sollen sich wohler fühlen in und an der Aller

Die Revitalisierung der Aller zwischen Badelandbrücke und Vorsfelde geht weiter. Um weiter das geplante Refugium für die Wolfsburger Bewohner und den Naturraum zu entwickeln, setzen die Firma Ostbau, das Planungsbüro Sönnichsen und Weinert, Aller-Ohre-Verband als Projektbeauftragter mit Unterstützung der Stadt Wolfsburg die Baumaßnahmen vom Schützenplatz Richtung Osten fort, wie der Gifhorner Aller-Ohre-Verband mitteilt.

Wer von der Badelandbrücke auf die Aller schaue, könne schon jetzt auf den im Frühjahr gebauten Buhnen Vögel wie Fischreiher und Blesshühner beobachten, die sich den neuen Lebensraum aneignen. Unter Wasser schlängeln sich an den Kiesbänken Fische und Frösche sitzen am Ufer.

Von Vorsfelde aus werden Bautrassen errichtet

Begleitet von einem Team aus dem Umweltamt sowie dem Geschäftsbereich Grün der Stadt Wolfsburg werden jetzt von der B188 in Vorsfelde aus die Bautrassen errichtet. Hier werde der Allerraum zum Mäandrieren geboten und Schlingen mit ergänzenden Maßnahmen zur Lebensraumanreicherung wie Stammhölzer, Bäume und Sträucher und Kiesbände angelegt. Hohe Böschungen für Steilwandbrüter und -lebenwesen, offene Magerwiesen für trockenheitsliebende Wildinsekten seien Voraussetzungen für eine natürliche Allerauen-Entwicklung.

Vom Schützenplatz aus werden parallel die im Gewässer liegenden Strömungslenker weiter Richtung Vorsfelde fortgesetzt. Die gesamte Baumaßnahme wird von einem erfahrenen Biologen ökologisch begleitet. Die örtlichen Angler unterstützen die Baumaßnahme ebenfalls.

An der Aller werden ab Montag Buhnen gebaut

Auf der südlichen Uferseite der Aller im Allerpark werden vom 9. bis 13. August Buhnen gebaut. Aus Sicherheitsgründen wird in dieser Zeit der Fuß- und Radweg von der Kreuzung an der Zufahrt zum Kolumbianischem Pavillon bis zur WC-Anlage am Beginn der Ritz-Carlton-Allee gesperrt. Fahrradfahrer können alternativ den Weg entlang des Allersees nutzen.

Ab Montag, 16. August, wird in Zusammenarbeit mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Vorsfelde Aushub aus der Allerrenaturierung zum Mittellandkanal gebracht. Hierfür werden die Unterhaltungswege am Kanal zeitweise auf der Nord- und Südseite gesperrt. Der Boden wird auf den Böschungen aus Wasserbausteinen aufgebracht und dann eine artenreiche Wiesenmischung eingesät.

Lebensraum für Vögel und Insekten verbessert sich

Für Fischreiher, Libellen, Wildbienen, Echsen und viele weitere Tier- und Pflanzenarten verbessere sich der Lebensraum entlang der Aller und des Mittellandkanals durch die Baumaßnahmen. Menschen könnten die Naturentwicklung erleben.

red

