Wolfsburg. Ein Minderjähriger hat die Scheibe einer Tankstelle in Wolfsburg eingeworfen. Polizisten fanden den Jungen unter einem Gebüsch in der Nähe.

Ein 13-Jähriger hat in Wolfsburg versucht, in eine Tankstelle einzubrechen.

13-jähriger Einbrecher 13-Jähriger will in Wolfsburger Tankstelle einbrechen

Ein 13-jähriger Junge hat am frühen Donnerstagmorgen versucht, die Scheibe einer Tankstelle am Berliner Ring einzuwerfen. Dies bemerkte ein aufmerksamer Zeuge und verständigte die Polizei. Noch in der Nähe sei der Junge von den eingesetzten Beamten in einem Gebüsch gefunden worden, wie die Polizei mitteilt.

Um 3.45 Uhr habe ein Zeuge am Donnerstag einen lauten Knall aus dem Bereich der Tankstelle am Berliner Ring gehört. Als er zu der Tankstelle herübersah, habe er eine Person bemerkt, die in Richtung Volksbank davonlief. Daraufhin habe der Zeuge sofort die Polizei verständigt.

Der Junge wird an die Erziehungsberechtigten übergeben

Wie die eingesetzten Beamten feststellten, war Eine Scheibe der Tankstelle eingeschlagen worden. Bei der Absuche der näheren Umgebung trafen die Polizisten den 13-Jährigen unter einem Gebüsch an. Der Minderjährige wurde an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

