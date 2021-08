Wolfsburger Polizei stoppt wieder betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Der 20-Jährige war in der Nacht auf Samstag auf der Braunschweiger Straße in Schlangenlinien unterwegs.

Wolfsburg. Mitten in der Nacht stoppte eine Polizeistreife erneut einen E-Scooter-Fahrer, der betrunken unterwegs war. Der 20-Jährige war nach Polizeiangaben aufgefallen, weil er gegen 3.30 Uhr in leichten Schlangenlinien auf dem Radweg an der Braunschweiger Straße fuhr.

Bei der Kontrolle und Überprüfung der Fahrtüchtigkeit in Höhe des Südkopfcenters stellten die Beamten demnach fest, dass der junge Mann alkoholisiert unterwegs war: Er wurde laut Polizeibericht mit 0,66 Promille erwischt.

Der Fahrer des Elektrorollers muss nach Polizeiangaben nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Da er sein 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gelte für ihn beim Führen eines Kraftfahrzeugs ein Alkoholverbot.

„Vielen Nutzern von gemieteten E-Scootern ist nicht bewusst, dass sie mit einem Kleinkraftrad am öffentlichen Verkehr teilnehmen und sich somit rechtlich innerhalb des Straßenverkehrsgesetzes bewegen“, heißt es abschließend im Polizeibericht.

