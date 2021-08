Stadt Wolfsburg verlängert die Saison in zwei Bädern

Wolfsburg. Bis 1. September bleiben das VW-Bad und der Wasserpark Hehlingen geöffnet. So sind Baden und Schwimmen auch am letzten Ferienwochenende möglich.

Das VW-Bad in Wolfsburg bleibt auch am letzten Ferienwochenende geöffnet – ebenso der Wasserpark Hehlingen.

Die Bäderbetriebe der Stadt Wolfsburg verlängern die Saison im VW-Bad und im Wasserpark Hehlingen bis zum Ende der Schulferien am 1. September. „Damit besteht die Möglichkeit, auch das letzte Wochenende in den Schulferien zum Schwimmen, Planschen, Spielen und Entspannen im VW-Bad und im Wasserpark zu nutzen“, wird Sportdezernentin Monika Müller in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Beide Einrichtungen sollten ursprünglich am 29. August ihre Tore schließen. Der Kartenvorverkauf findet im VW-Bad letztmalig am 30. August statt.

Freibäder Fallersleben und Almke bis 12. September geöffnet

Für alle Schwimmbegeisterten sind wie geplant noch bis zum 12. September das Freibad Fallersleben und das Freibad Almke geöffnet. Aufgrund des gleichzeitigen Saisonstarts im VW-Bad und im Freibad Fallersleben können auch die Saisonkartenbesitzer des VW-Bades in diesem Jahr in Fallersleben weiter schwimmen gehen.

Die Hallenbadsaison schließt nahtlos an die Freibadsaison an und beginnt am 13. September in den Bädern in Sandkamp und Heiligendorf. Die Hygienekonzepte für das öffentliche Schwimmen und die Kursangebote werden derzeit an die aktuellen Vorgaben des Landes und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen angepasst und anschließend auf der Homepage der Stadt Wolfsburg sowie als Aushang in den Hallenbädern veröffentlicht.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de