Polizei in Wolfsburg Wolfsburger kocht in Heine-Straße und setzt Küche in Brand

Vergessenes Essen auf dem Herd dürfte die Ursache für einen Küchenbrand am frühen Freitagmorgen gewesen sein. Gegen 1.45 Uhr wurde die Feuerwehr vom Wohnungsinhaber über Notruf hinsichtlich eines Küchenbrandes in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße alarmiert. Die Brandbekämpfer waren wenige Minuten später mit 18 Einsatzkräften vor Ort und löschten die in Vollbrand stehende Küche ab, schreibt die Polizei.

Die Beamten waren ebenfalls vor Ort und haben die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Danach hatte der Wohnungsinhaber Essen auf dem Herd zubereitet und kurz die Wohnung verlassen. Als er zehn Minuten später wieder zurückkam, stand die Küche bereits in Flammen. Das Feuer hat Gebäudeschaden verursacht. Daher hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt. Personen wurden nicht verletzt. Ermittlungen dauern an.

red

