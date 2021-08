Hoffnung, Freude, Zuversicht und dann ein schwerer Anschlag

2007 war Redakteurin Barbara Benstem mit der Bundeswehr in der Provinz Kundus unterwegs. Dieses Foto entstand am Tag vor dem schweren Anschlag mit etlichen toten Soldaten und afghanischen Bürgern.

Mai 2007. Ich fliege mit der Bundeswehr nach Afghanistan. Das Ziel: über ihren Einsatz in der Provinz Kundus zu berichten und über das humanitäre Projekt der Bergfelderin Sibylle Schnehage. Zuvor hatte ich viel über die Soldaten am Standort Wesendorf im Landkreis Gifhorn, von wo aus etliche ins Land am Hindukusch geschickt wurden, berichtet.

Eine Reise in die Steinzeit und gleichzeitig große Aufbruchstimmung

Eine Reise in die Steinzeit war dies, dies merkte ich sofort. Und gleichzeitig in ein Land, das mit aller Kraft darum kämpfte, einen Weg in die Zukunft zu finden. Anschluss an die Welt, an Gerechtigkeit, an Demokratie, Bildung, Ernährung für alle. Nach ungezählten Jahren des Krieges, des Leides, des Spielball seins von Machtinteressen.

Ein afghanisches Mädchen, das in Wolfsburg gelebt hatte, wird verheiratet

Die Hochzeit eines afghanischen Mädchens, das eine Weile in Wolfsburg gelebt hatte, weil sie in Deutschland medizinisch behandelt werden musste, erlebe ich mit. Sie war nach Operationen und einer vergleichsweise unbeschwerten Zeit in Wolfsburg zurück nach Afghanistan gegangen. Und wird nun im Dorf Katachel, wo die Bergfelderin Schnehage ihr Aufbauprojekt hat, verheiratet. Soldaten, Aufbauhelfer, Afghanen feiern gemeinsam die Eheschließung der beiden, die noch wie Kinder scheinen. Die andere Lebensweise und Kultur akzeptieren, die eigene anderen nicht aufzwingen, vorsichtig, Schritt für Schritt Vertrauen zueinander entwickeln – darum geht es.

Wasser holen ist in Afghanistan Aufgabe der Kinder. Kilometerweit müssen sie oft von der Quelle bis nach Hause mit ihren Lasteseln laufen. Foto: Archiv / Benstem, Barbara

Fußball, Afghanen kochen für die Deutschen

Deutsche und Afghanen spielen Fußball gegeneinander. Afghanen kochen für die Soldaten. Aufbruchstimmung, Zuversicht, Entschlossenheit – und gleichzeitig die grenzenlose Armut, die einen immer und überall anstarrt. Lehmhütten statt fester Gebäude, verschlissene Kleidung, zu wenig Wasser, wer eine Stromleitung hat, ist ein König. Arbeitende Kinder überall.

Die Armut mache junge Männer anfällig, für ein paar Tausend Dollar Sprengsätze zu legen, sagt Aufbauhelferin Schnehage. Ja, von Anschlägen hört man etliches. Ich reise, geschützt mit einer Splitterschutzweste, im Tross eines Staatssekretärs mit. Erlebe, wie ein Brunnen eröffnet wird.



Kinder laufen barfuß über vermintes Gelände

Unvergesslich sind bis heute die Bilder von Kindern, die barfuß über vermintes Gelände laufen. Ihre fröhlichen Gesichter, wenn sie auf die Soldaten treffen, die immer etwas an Süßigkeiten und dergleichen für sie dabei haben. Und immer schwingt die Nervosität mit, weil man nicht weiß, wie sicher alles ist. Wer kann wem vertrauen? Dies weiß man in diesem seit Jahrzehnten von Machtinteressen zerrissenen Land nicht. Ich darf beim Schulunterricht dabei sein, der bewacht wird von schwer bewaffneten Afghanen, Mitarbeitern von Sybille Schnehage. Mädchen und Jungen werden getrennt unterrichtet. Sie sind alle riesig stolz zeigen zu dürfen, was sie schon gelernt haben.

Kundus/Katachel: Zwei Jungen in einer Schule, die 1998 eröffnet wurde. Bildung ist der Schlüssel zu allem. Foto: Archiv / Benstem, Barbara

In Kundus besuchen wir den Markt und eine Prothesenwerkstatt, wo die von Minen Versehrten künstliche Gliedmaßen bekommen. Zuversicht, Aufbruch überall. Es scheint aufwärts zu gehen mit dem Land am Hindukusch.

Schwerer Anschlag macht alles zunichte

Dann: Im Herzen der Stadt ein schwerer Anschlag, der den Streitkräften gegolten hat. Etliche Todesopfer unter Deutschen und Afghanen. Chaos, Entsetzen. Ein Protestmarsch von Afghanen – sie wollen, dass die Deutschen bleiben. Die Tagesschau zeigt zu Hause Bilder, wie eine Patrouille der Bundeswehr ausdrücklich wieder in die Stadt fährt.

Tote Soldaten und Verletzte werden nach Hause geflogen

Die toten und verletzten Soldaten werden nach Hause geflogen. Ich fliege in einer Bundeswehrmaschine mit der Delegation des Staatssekretärs zurück nach Deutschland. Es bricht einem das Herz.

Juli/August 2021: Die Streitkräfte ziehen ab. Das Land soll selbst auf die Beine kommen, so haben es Amerikaner und im Gefolge die Deutschen beschlossen. Stadt um Stadt nehmen die Taliban ein. Kundus fällt wie andere... Die Politik diskutiert in Deutschland Abschiebe-Regelungen für Afghanen. Und plant, wie Bundesbürger so schnell wie möglich heimgeholt werden.

Hilfsprojekte bleiben im Land.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de