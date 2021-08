Wolfsburger E-Scooter-Fahrer hat 2,41 Promille

Wolfsburg. Er ist am Sonntagmorgen in Schlangenlinien auf der Braunschweiger Straße unterwegs und fällt einer Polizeistreife auf.

Zunächst sei der Mann auf der Straße unterwegs gewesen, bevor er auf den Fuß- und Radweg an der Braunschweiger Straße gewechselt sei. (Symbolfoto)

Ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer fiel einer Polizeistreife am Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhr auf, weil er auf der Braunschweiger Straße in Schlangenlinien fuhr. Zunächst sei der Mann auf der Straße unterwegs gewesen, bevor er auf den Fuß- und Radweg an der Braunschweiger Straße gewechselt sei.

Der Mann hat 2,41 Promille – die Polizei stellt den Führerschein sicher

Bei der Kontrolle und Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Polizisten bei dem 23-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 2,41 Promille fest. Eine Blutprobe wurde im Klinikum Wolfsburg entnommen und der Führerschein sichergestellt. Des Weiteren wurde dem Mann das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Vielen Nutzern von gemieteten E-Scootern sei nicht bewusst, so heißt es in der Mitteilung der Wolfsburger Polizei, dass sie mit einem Kleinkraftrad am öffentlichen Verkehr teilnehmen und sich somit rechtlich innerhalb des Straßenverkehrsgesetzes bewegten.

