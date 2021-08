Falsche Wasserwerker schlagen in Fallersleben zu

Falsche Wasserwerker haben in Fallersleben Schmuck und Bargeld erbeutet. Ein Unbekannter hatte am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr an der Wohnungstür der älteren Dame geklingelt. Er teilte ihr mit, dass es in der Nachbarschaft zu einem Wasserschaden gekommen sei. Er müsse nun in die Wohnung und ihre Wasserleitungen überprüfen.

Um seine Glaubwürdigkeit zu untermauern, gab er an, dass er gerade von einem Nachbarn käme. Bei dem sei braunes Wasser aus der Toilette gekommen. Im weiteren Verlauf beschäftigte der Unbekannte die ältere Dame mit Tätigkeiten an den Wasserhähnen in Küche und Bad. Nach etwa zehn Minuten erklärte der angebliche Wasserwerker, alles sei in Ordnung und verließ die Wohnung.

Die Polizei vermutet eine zweite Person

Erst am Nachmittag bemerkte die Seniorin , dass ihr Schmuck und etwas Bargeld fehlten. Die Polizei vermutet, dass am Vormittag, als der angebliche Wasserwerker sie ablenkte, eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung gelangte und den Schmuck und das Bargeld entwendete.

Der Mann war 40 bis 50 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und von korpulenter Gestalt. Er hatte ein kantiges Gesicht, dunkle, kurze Haare, ein gepflegtes Erscheinungsbild und sprach Hochdeutsch. Während der Tat trug er weiße Baumwollhandschuhe, eine grüne Weste, darunter ein dunkles Hemd und eine dunkele Hose.

Die Täter waren zu Fuß unterwegs

Die Seniorin hatte noch geschaut, ob der unbekannte Wasserwerker mit einem Pkw oder Lkw unterwegs war. Der Unbekannte war jedoch zu Fuß unterwegs. Daher könnte es sein, dass der Täter noch von anderen Bewohnern im Bereich der Mozart-, Franz-List- Paul-Lincke-, oder Walter-Kollo-Straße gesehen wurde. Es ist aber auch denkbar, dass die Unbekannten in anderen Teilen Fallerslebens oder Wolfsburgs aktiv sind.

Daher warnt die Polizei davor, Unbekannte in die Wohnung zu lassen. Seriöse Firmen kündigen ihr Erscheinen vorher an. Mitarbeiter von Wolfsburger Wasserverbänden haben zudem einen Ausweis dabei. In jedem Falle sollte beim zuständigen Wasserverband der Einsatz des Mitarbeiters hinterfragt und im Zweifelsfall die Polizei, auch über Notruf, alarmiert werden.

Hinweise zu dem geschilderten Fall nimmt die Polizei in Fallersleben unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

