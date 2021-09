Dreistes Duo bestiehlt eine ältere Dame in ihrer Wohnung

Zwei Frauen haben eine ältere Dame in ihrer eigenen Wohnung bestohlen. Passiert war dieser Trickdiebstahl am Freitagvormittag am Brandenburger Platz. Die Polizei sucht Zeugen und warnt davor, unbekannte Personen in die Wohnung zu lassen.

So lief der dreiste Diebstahl ab: Eine Rentnerin kehrte gegen 10.20 Uhr mit ihren Einkäufen zurück und wollte die Haustür aufschließen, als eine ihr unbekannte Frau hinter ihr stand. Die Frau ergriff den Einkaufstrolley und meinte, dass sie helfen wolle. Sie betrat mit der Bewohnerin die Wohnung und brachte den Trolley in die Küche, so die Schilderung der Polizei.

Eine Frau sorgt für die Ablenkung, die andere sucht nach Wertvollem

Hier bat sie die ältere Dame, ihr ein Glas Wasser zu reichen. Plötzlich bemerkte die Wohnungsinhaberin, wie eine weitere Frau im Flur stand. Die Situation schien der Rentnerin jetzt bedrohlich, so dass sie beide Frauen aus der Wohnung scheuchte. Im Schlafzimmer bemerkte sie, dass ihre Schränke durchwühlt und ihre Schmuckschatulle entleert worden war. Es fehlen Goldschmuck, diverse Ringe, Ohrringe und Goldketten.

Die ältere Dame versuchte noch, den Frauen hinterher zu eilen, doch die waren verschwunden. Die jüngere Frau war etwa 40 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und schlank. Sie hatte dunkle Haare, einen dunklen Hautteint, ihr Erscheinungsbild war eher südosteuropäisch. Sie war mit einer schwarzen Tuchjacke und gleichfarbigen Cargohose mit Seitentaschen bekleidet. Ferner trug sie schwarze Turnschuhe mit einem eingewebten goldfarbigen Band.

Die ältere Frau hatte einen gelben Punkt auf der Stirn

Die zweite ältere Person war etwa 60 Jahre alt, von normaler Statur und hatte auch ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Auch sie hatte schwarze Haare, welche von einem hellen Tuch nach hinten gebunden waren. Bekleidet war sie mit einer beigefarbenen Windjacke sowie einer leicht karierten Hose. Besonders auffällig war ein gelber Punkt auf der Stirn.

Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 4646-0.

red

