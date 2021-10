Eine gefühlvolle, aber nicht sentimentale Komödie

In der Komödie „Alles was sie wollen“, die im Wolfsburger Scharoun-Theater gezeigt wurde, nähern sich Lucie (Nora von Collande) und Thomas (Herbert Herrmann) an.

Alles andere als lustig beginnt die Komödie „Alles was sie wollen“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière am Samstagnachmittag im Scharoun-Theater. Fahrig legt die Erfolgsautorin Lucie Arnaud (Nora von Collande) weißes Blatt neben weißes Blatt. Ihr fällt nichts ein, weil sie glücklich ist. Keine eigene Krise, die sich fürs Theater verwenden ließe. Null Inspiration.

Naja, witzig ist es schon, wie sie da agiert. Ihre Tür öffnet; auf einen Tritt hüpft, um zu sehen, wer da sein könne. Riegel für Riegel die verriegelte Tür entriegelt – und ruft, wie das Kleid zu reinigen sei. Aber es ist nicht die Reinigung. Vor der Tür steht ihr Nachbar: der Steuerberater Thomas (Herbert Herrmann). Ihr Badewasser tropft in seine Wohnung.

Paris bildet die virtuelle Kulisse des Stücks

Diesen komödiantischen Stil behalten die beiden bei: Verblüffung, unerwartete Wendungen, Liebelei, Enttäuschung und das Verschmelzen von Beruf und Privatleben. Gleich, ob Thomas trotzdem bleibt, für sie kocht, sie berät, beide einen Plan schmieden, indem sie ihren Ehemann täuscht. Sich streiten, ihre Gefühle offenbaren. Dazu ein wenig moderne Technik: eingespielte Filmaufnahmen (auch um rasch neu zu dekorieren). Im Gegensatz dazu eine alte „Telephone“-Zelle im Wohnzimmer. Alles mitten in Paris. Vom Balkon aus ist der Eiffelturm sichtbar.

Die Geschichte wäre an vielen Punkten leicht zu beenden, aber die französischen Autoren wie ihre deutschen Interpreten wollen mehr: lange witzig unterhalten. Es ist so auch ein Spiel mit Klischees, aber modern emanzipiert. Sie ist eine ausgesucht gut gekleidete Erfolgsfrau, kapriziös, ein wenig überdreht. Er ist ein braver Steuerberater, organisiert, der sich viel lieber als leidenschaftlichen Koch sieht, denn mit seinem Beruf identifiziert. Und so dreht sich eben alles um sie, spielt sich alles in ihrem Wohnzimmer ab.

Der Vater der Hauptdarstellerin leitete einst das Theater

Es könnte langweilig werden, da de facto nur zwei Personen auftreten. Aber den beiden, Nora von Collande wie Herbert Herrmann, gelingt es, ihrem Publikum im nach Corona-Regeln ausverkauften Haus am Klieversberg Vergnügen zu bereiten: leicht, aber nicht seicht; gefühlvoll, aber nicht sentimental; sympathisch, aber nicht überzogen. Eben immer, wie es ein Kritiker einst schrieb: „mit einem Bisschen mehr“.

Die beiden sind seit 2003 ein Paar. Herrmann führte auch Regie, von Collande suchte die Kostüme aus in der Aufführung des Berliner Theaters am Kurfürstendamm. Und sie ist die Tochter Volker von Collandes aus vierter Ehe, der von 1975 bis 1983 das 1973 eröffnete Wolfsburger Theater leitete.

