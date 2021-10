Zwei Einbrüche in Wolfsburg innerhalb von nur 90 Minuten

Gleich zwei Einbrüche beschäftigten die Wolfsburger Polizei am frühen Freitagmorgen. Beide Male gingen die Täter mit brachialer Gewalt vor und richteten erheblichen Sachschaden an. Ziele waren der O2-Shop in der Porschestraße und ein Einkaufsmarkt an der Hehlinger Straße in Nordsteimke.

Um 1.23 Uhr wurde der Polizei der Einbruch in den O2-Shop gemeldet. Die Täter hatten gewaltsam die gläserne Eingangstür zu dem Geschäft zerstört und diverse Mobiltelefone entwendet. Ein aufmerksamer Zeuge war durch laute Geräusche auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatte noch in der Dunkelheit eine Person in Richtung der Kaufhofpassage davonlaufen sehen. Eine genaue Schadensauflistung erfolgt erst in den nächsten Tagen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der zweite Notruf kam aus Nordsteimke

Gut 90 Minuten Stunden später ging ein weiterer Notruf bei der Polizei ein. Zeugen hatten einen lauten Knall in einem Einkaufsmarkt an der Hehlinger Straße bemerkt. Die Polizei erschienen mit mehreren Streifenwagen und umstellte das Objekt. Im Bereich des Haupteinganges hatten die Täter eine gläserne Schiebetür gewaltsam geöffnet. Bei der Durchsuchung konnten keine Täter gefunden werden.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Allerdings fanden die Beamten einen verwüsteten und geplünderten Zeitungskiosk. Regale, Glasvitrinen und Beleuchtungseinrichtung wurden mit brachialer Gewalt zerstört. Tabakwaren im noch zu ermittelnden Wert wurden entwendet. Danach flüchteten die Täter unerkannt. Auch hier wird eine Schadensermittlung in den nächsten Tagen Gewissheit über die Schadenssumme ergeben.

In beiden Fällen dürfte der Gesamtschaden aber im geschätzten vier- bis fünfstelligen Bereich liegen. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen vorliegt, kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hofft darauf, dass Passanten, Anwohnern oder Autofahrern verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, und bittet um Hinweise unter (05361) 4646-0.

Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen

Bei Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet stellte die Polizei am Mittwoch und Donnerstag eine Vielzahl an Verstößen fest. So wurden 16 Pkw-Fahrer angehalten, die während der Fahrt ihr Handy nutzten, elf waren nicht angeschnallt, acht fuhren zu schnell. Auf der K114 in Höhe des Entsorgungszentrums wurden fünf Fahrer erwischt, die sich nicht an die Überholverbote hielten. Auf der Straße, auf der es auch vermehrt zu Wildunfällen kommt, waren elf Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein Fahrer mit gemessenen 101 Stundenkilometern, wo nur 70 km/h erlaubt sind. Hinzu kommen 25 kleinere Verstöße, wie das Nichtmitführen von Führerscheinen und Verbandskasten. Die Polizei hat angekündigt, weiterhin vermehrt Kontrollen durchführen.

54-Jährige beleidigt Passanten mit Messer in der Hand

Ein 54-jähriger Wolfsburger beleidigte am Donnerstagvormittag mehrere Passanten in der Fußgängerzone und hielt dabei ein Messer in der Hand. Verletzt wurde niemand. Der offensichtlich psychisch kranke Mann wurde in eine Klinik eingewiesen.

Erst hatte er zwei Frauen im Bereich der City-Galerie. Als eine ihn ansprach, sie in Ruhe zu lassen, holte der Mann ein Messer aus seiner Tasche und hielt es in der Hand. Konkrete Bedrohungen äußerte er nicht. Dann warf der Wolfsburger sein Messer weg und ging weiter in Richtung der Brunnen. Die Frauen verständigten die Polizei und folgten dem 54-Jährigen mit Abstand. Kurze Zeit später hielt er ein weiteres Messer in der Hand. Im Bereich der Brunnen schrie er zwei 16- und 17-jährige Jugendliche an. Beim Eintreffen der Polizei hatte er sein Messer bereits weggeworfen. Bei seiner Festnahme brüllte der 54-Jährige um sich. Dem Mann wurden Handschellen angelegt. Er wurde zur Polizeiwache transportiert und anschließend mit seinem Einverständnis weiter in eine Fachklinik.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de