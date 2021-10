Hattorf. Für 2,1 Millionen Euro soll das Gebäude am westlichen Ortseingang nach langer Planung entstehen. Bis zum Frühjahr 2023 soll alles fertig werden.

Auf dieser Fläche am Abzweig nach Beienrode entsteht am westlichen Ortseingang von Hattorf das neue Feuerwehrhaus.

Freiwillige Feuerwehr Baustart für neues Feuerwehrhaus in Hattorf

Auf dem städtischen Grundstück an der Ecke Krugstraße/Kreisstraße 38 entsteht im Zuge des Modernisierungsprogramms „Freiwillige Feuerwehren“ der Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Hattorf. Im Beisein von Oberbürgermeister Dennis Weilmann sowie Vertreterinnen und Vertretern der Feuerwehr sowie aus Politik und Verwaltung war am Montagabend offizieller Start des Bauvorhabens.

Neubau mit Fahrzeughalle für zwei Feuerwehrfahrzeuge

„Ich habe großen Respekt vor den Frauen und Männern der Freiwilligen Feuerwehren. Sie alle leisten in ihrem Ehrenamt hervorragende Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute hier in Hattorf mit dem Neubau ihres Feuerwehrgerätehauses starten können“, wird der Oberbürgermeister in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Der Neubau besteht aus einer Fahrzeughalle für zwei Fahrzeuge sowie einem Werkstatt- und Lagerbereich. Im angegliederten Funktionstrakt entstehen geschlechtergetrennte Umkleide- und Sanitärbereiche für die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr, zwei Büros sowie eine Teeküche, ein Lehrmittelraum sowie ein erforderlicher Hausanschlussraum. Die beiden neuen Schulungsräume können durch eine mobile Trennwand zu einem großen Raum erweitert werden. Für die Einsatzkräfte sind bis zu 20 Stellplätze entlang der nördlichen und westlichen Grundstücksgrenze vorgesehen.

Erdarbeiten sind angelaufen, Gebäudearbeiten beginnen erst im Frühjahr 2022

Die frisch angelaufenen Erdarbeiten für den Neubau des Gerätehauses beginnen mit der Baufeldfreimachung und Auffüllung des Geländes sowie die Erschließung des Grundstücks durch die Versorger. Baustart für das Gebäude ist laut Stadt im Frühjahr 2022 mit Beginn der Gründungsarbeiten und dem Rohbau. Der Innenausbau erfolgt dann im Sommer.

Die voraussichtliche Fertigstellung des Hochbaus ist für Ende 2022 geplant. Mit der Vollendung der Außenanlagen und der Inbetriebnahme des Gebäudes ist im Frühjahr 2023 zu rechnen. Die Gesamtkosten für den Neubau des Gerätehauses belaufen sich nach Angaben der Verwaltung auf 2,1 Millionen Euro.

