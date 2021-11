Gesunde Ernährung steht in 21 Wolfsburger Kitas im Fokus

Drei Jahre lang stand gesunde Ernährung dank der Zuwendung von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der Volksbank BraWo, im Fokus von 21 Kindertagesstätten in Wolfsburg. Mit insgesamt 45.000 Euro aus den beim Charity-Event „walk4help“ generierten Spenden wurde die Initiative „Starthilfe Wolfsburg“ gefördert. Im Rahmen des Projekts wurde für ausreichendes und gesundes Essen in 21 Kindertagesstätten in Wolfsburg gesorgt, teilt das Kindernetzwerk mit. Darüber hinaus wurden Lebensmittel gemeinsam mit den Kindern zubereitet.

Walk4Help- Wolfsburger unterstützen Kinder in Armut

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ernährungsgewohnheiten der Kinder sollen langfristig positiv beeinflusst werden

Die Wirkung des Projekts gehe weit über den eigentlichen Förderzeitraum hinaus. Die frühkindlichen Erfahrungen sollen die Ernährungsgewohnheiten der Kinder langfristig und nachhaltig positiv beeinflussen. Zusätzlich seien auch die Eltern miteinbezogen worden, sodass Informationen über gesunde Ernährung auch die Familien gezielt erreicht hätten. „Wir freuen uns sehr, dass wir das Projekt unterstützen konnten. Der Ansatz passt hervorragend zu den Zielen von United Kids Foundations. Dazu zählen insbesondere auch Armutsbekämpfung, Integration und gesunde Ernährung. All diese Aspekte verbinden sich hier in hervorragender Art und Weise“, sagte Claudia Kayser, Direktionsleiterin der Volksbank BraWo in Wolfsburg und Botschafterin von United Kids Foundations, im Rahmen der symbolischen Scheckübergabe der letzten Rate über 15.000 Euro an die Initiative „Starthilfe Wolfsburg“ im Kinder- und Familienzentrum Martin Luther in Wolfsburg.

Insbesondere Einrichtungen aus sogenannten sozialen Brennpunkten waren dabei

Mit dem von United Kids Foundations geförderten Projekt wurden in 21 Wolfsburger Kindertagesstätten insgesamt mehr als 1500 Kinder erreicht. In das Programm waren insbesondere Einrichtungen aus sogenannten sozialen Brennpunkten mit einem hohen Anteil von Familien in prekären Lebenssituationen oder mit Migrationshintergrund aufgenommen worden. „Es ist erschreckend, dass in einer eigentlich wohlhabenden Stadt wie Wolfsburg jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist. Wir danken der Volksbank BraWo Stiftung für ihre Unterstützung. Gesunde Ernährung ist der Kern unserer Initiative“, meinte Wilfried Krüger von der Initiative „Starthilfe Wolfsburg“.

Das Kinder- und Familienzentrum Martin Luther hat im Rahmen des Projekts unter anderem ein Hochbeet angelegt, in dem die Kinder unter Anleitung selbst gesät, gepflanzt, gepflegt und vor allem geerntet haben. „Vieles, was für die Mehrheit von uns völlig normal ist, kennen viele Eltern unserer Kinder nicht und können es demzufolge auch nicht an sie weitergeben. Deswegen ist neben der Vermittlung an die Kinder auch beratende Elternarbeit ein wichtiger Bestandteil bei der Aufklärung über gesunde Ernährung“, erläuterte Marielle Warnecke, stellvertretende Leiterin des Kinder- und Familienzentrums Martin Luther.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de