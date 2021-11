Wolfsburg. Einer rempelte den Rentner an, der andere griff zu. Auf der Berliner Brücke erwischte die Polizei Wolfsburg einen 23-Jährigen mit Drogen.

Die Polizei sucht Taschendiebe, die in Hattorf einen 74-Jährigen beraubten.

Polizei Taschendiebe berauben 74-Jährigen in Hattorfer Supermarkt

Eine dreiste, aber keine neue Masche zogen zwei Taschendiebe am Montagmittag bei einem 74-Jährigen in einem Supermarkt in Hattorf ab. Sie stahlen die Herrentasche des Rentners und entkamen unerkannt.

Als der 74-Jährige an einem Brotregal stand, wurde er von einem Mann angerempelt. Dieser entschuldigte sich, doch der Rentner bemerkte, dass seine Herrentasche aus seiner Hand verschwunden war. Der vor ihm stehende Mann tat überrascht und zeigte beide Hände als Zeichen dafür, dass er mit dem Verschwinden nichts zu tun habe. Der Rentner suchte das Geschäft ab, konnte seine Tasche jedoch nicht finden.

Diesen Moment nutzte der Unbekannte und verließ, ebenso wie sein Komplize, das Geschäft. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Fallersleben unter der Nummer (05362) 947410 zu melden.

23-Jähriger mit Drogen am Steuer erwischt

Am Dienstagmittag wurde ein 23-Jähriger im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit Drogen im Blut erwischt. Der 23-Jährige war mit seinem Pkw auf der Berliner Brücke unterwegs und wurde dort in Höhe einer Bushaltestelle angehalten. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Test bestätigte die Vermutung. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

