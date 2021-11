EC-Kartenbetrug: Polizei Wolfsburg zeigt Fahndungsfoto

Wolfsburg. Die Frau hatte einem 50 Jahren alten Mann die Geldbörse gestohlen. Am Kaufhof prallte ein alkoholisierter Radfahrer mit einer Schülerin zusammen.

Die Polizei Wolfsburg sucht eine EC-Kartenbetrügerin mittels Öffentlichkeitsfahndung. Sie hat das Bild einer Frau veröffentlicht, die am 21. Juni dieses Jahres einem 50 Jahre alten Kunden in einem Supermarkt im Schachtweg die Geldbörse entwendet hatte.

In ihr hatte sich neben diversen Personaldokumenten auch die EC-Karte des Mannes befunden. Als dieser einen Tag später seine Kontoauszüge holte, stellte er fest, dass an einem Geldautomaten in der Innenstadt von seinem Konto mehrere Abbuchungen mit einem Wert von insgesamt 1000 Euro getätigt worden waren. Die Polizei hat die Bilder der Überwachungskamera ausgewertet und über die Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Beschluss zur Veröffentlichung der Bilder erwirkt.

Nun fragen die Beamten: Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Person geben? Sie ist weiblich, hat kurze blonde Haare und trug zur Tatzeit eine gestreifte Shorts, die vorne mit einem Band gebunden wird, sowie ein rotes T-Shirt mit der Aufschrift REALITY und ein schwarzes Base-Cap. Besonders auffällig sind Tattoos am linken Handgelenk und an beiden Waden.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen die Person wiedererkennen oder Hinweise zu ihrer Identität geben können. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat, Rufnummer (05361) 46460.

Radfahrer prallt mit Schülerin zusammen

Er war alkoholisiert und stand unter Medikamenteneinfluss: Ein Radfahrer ist am Mittwochmittag in der Wolfsburger Kaufhofpassage mit einer Schülerin zusammengeprallt. Beide kamen zu Fall und anschließend ins Krankenhaus.

Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen war der 46 Jahre alte Radfahrer um 13.48 Uhr verbotenerweise in der Kaufhofpassage, aus Richtung Schillerstraße kommend, in Richtung Fußgängerzone unterwegs. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 13 Jahre alten Schülerin aus Wolfsburg, die zu Fuß aus Richtung Porschestraße unterwegs war. Zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen waren vor Ort und versorgten die Beteiligten, die anschließend ins Klinikum zur weiteren Behandlung gebracht wurden. Die Schülerin konnte noch am selben Tag das Klinikum wieder verlassen.

Ein noch vor Ort beim Radfahrer durchgeführter Alkoholtest hatte 0,42 Promille ergeben. Ferner räumte der 46-Jährige ein, unter Drogen- beziehungsweise Medikamenteneinfluss zu stehen, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen missbräuchlicher Benutzung des Fußweges eingeleitet.

