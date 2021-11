Raubüberfall auf Wolfsburger Tankstelle – Polizei zeigt Fotos

Wolfsburg. Die Polizei hat Bilder der Überwachungskamera ausgewertet und einen Beschluss zur Veröffentlichung beim Amtsgericht in Braunschweig erwirkt.

Die Shell-Tankstelle an der Braunschweiger Straße in Wolfsburg auf Westhagener Seite ist überfallen worden.

Zwei derzeit unbekannte Täter haben die an der Braunschweiger Straße auf der Westhagener Seite gelegene Tankstelle am Mittwochabend, 18. August, überfallen. Gegen 19.44 Uhr betrat zuerst ein Täter mit blauem Trainingsanzug den Verkaufsraum und bedrohte die Kassiererin mit einer Waffe. Er forderte die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen und entnahm Bargeld. Während dieser Zeit stand sein Mittäter in der Eingangstür und überwachte den Tankstellenbereich. Anschließend flüchteten beide Täter vom Tankstellengelände.

Der Haupttäter trug eine dunkelblaue Trainingshose und eine blaue Trainingsjacke

Die Polizei hat die Bilder der Überwachungskamera ausgewertet und über die Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Beschluss zur Veröffentlichung der Bilder beim zuständigen Amtsgericht in Braunschweig erwirkt, wie die Polizei mitteilt.

Der Haupttäter trug neben einer FFP2-Maske eine dunkelblaue Trainingshose und eine blaue Trainingsjacke. Unter dieser einen schwarzen Hoodie, dessen Kapuze über das dunkle Basecap gezogen war. Foto: Polizei Wolfsburg

Der Haupttäter trug neben einer FFP2-Maske eine dunkelblaue Trainingshose und eine blaue Trainingsjacke. Unter dieser einen schwarzen Hoodie, dessen Kapuze über das dunkle Basecap gezogen war. Besonders auffällig war der auf der Rückseite der Jacke aufgebrachte Werbeaufnäher der Neuland-Stiftung sowie drei weiße Streifen im Bereich beider Ellenbeugen und ein heller Saum. Auf der Vorderseite befand sich rechtsseitig das Firmensymbol eines Sportartikelherstellers und linksseitig das Vereinswappen des TSV Wolfsburg.

Bekleidet war der zweite Täter mit einer Camouflage-Jacke in grau-schwarz-weiß

Sein Mittäter an der Eingangstür hatte ebenfalls eine FFP2-Maske vor dem Gesicht. Bekleidet war er mit einer Camouflage-Jacke mit grau-schwarz-weißer Fleckenmusterung sowie einer dunklen Hose. Auch er hatte bei Tatbegehung die Kapuze über den Kopf gezogen. Auffällig hier waren die hellgrauen Sportschuhe und der eher unsicher wirkende Stand.

Sein Mittäter an der Eingangstür hatte ebenfalls eine FFP2-Maske vor dem Gesicht. Bekleidet war er mit einer Camouflage-Jacke mit grau-schwarz-weißer Fleckenmusterung sowie einer dunklen Hose. Foto: Polizei Wolfsburg

Die Polizei hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, (05361) 4646-0.

