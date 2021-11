Aus aktuellem Anlass informiert die LSW ihre Stromkunden: Im gesamten Grundversorgungsgebiet der LSW Energie bieten dubiose Werber neue Stromverträge an. So sei mehreren Kunden an der Haustür und auch per Telefon angeboten worden, einen günstigen Energie-Vertrag abzuschließen. Die Werber behaupteten, dass die LSW in absehbarer Zeit ihre Dienstleistungen als Energielieferant einstellen werde, teilt die LSW mit.

LSW warnt in Wolfsburg vor dubiosen Werbern

Hüller: „Die LSW ist und bleibt ein zuverlässiger Energielieferant in der Region“

Dazu Jürgen Hüller, Geschäftsführer der LSW Energie: „Die LSW ist und bleibt ein zuverlässiger Energielieferant in der Region.“ Die LSW weist ausdrücklich darauf hin, dass das Unternehmen Verträge grundsätzlich nicht telefonisch oder direkt an Haustüren abschließt. Wer bereits einen Vertrag am Telefon oder an der Haustür abgeschlossen hat, könne diesen nach den Regeln des Fernabsatzrechts schriftlich widerrufen.

red

