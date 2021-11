Diebe stehlen in Wolfsburg Geldbörse und entwenden Katalysator

Wendschott. Der Taschendiebstahl ereignet sich in Wendschott. Die Katalysator-Diebe schlagen auf einem VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße zu.

Beim Einkaufen wurde eine 62-jährige Wolfsburgerin am Freitag Opfer eines Taschendiebes. Die Tat ereignete sich laut Mitteilung der Polizei zwischen 14.20 und 14.40 Uhr in der Alten Schulstraße in Wendschott. (Symbolfoto)

Beim Einkaufen wurde eine 62-jährige Wolfsburgerin am Freitag Opfer eines Taschendiebes. Die Tat ereignete sich laut Mitteilung der Polizei zwischen 14.20 und 14.40 Uhr in der Alten Schulstraße in Wendschott. Der Unbekannte griff unbemerkt in die Tasche der 62-Jährigen und entwendete das Portemonnaie mit EC-Karte und Personalausweis sowie 400 Euro Bargeld.

Erst an der Kasse des Marktes stellte die Frau den Diebstahl fest. Die Wolfsburgerin erstattete am Samstag Anzeige, als sie festgestellt hatte, dass der Täter unmittelbar nach der Tat in einer Bankfiliale weiteres Bargeld von ihrem Konto abgehoben hatte. Wenn Taschendiebe Kreditkarten oder Debitkarten erbeuten, so ein Polizist, sei es sehr wichtig, diese sofort sperren zu lassen. Dazu müsse nur der deutschlandweite kostenfreie Sperr-Notruf116 116 angerufen werden, der 24 Stunden erreichbar sei.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diebe montieren Katalysator auf VW-Parkplatz ab

Diebe haben am Freitag in der Zeit von 7 bis 15.30 Uhr den Katalysator eines Mercedes Benz entwendet. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 50-jährige Besitzer aus der Gemeinde Sehnde bei Hannover sein Fahrzeug auf einem VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße nahe der Aral-Tankstelle kurz nach 7 Uhr abgestellt und war zur Arbeit gegangen.

Um 17.30 Uhr bemerkte der Mann die Tat, als der Motor beim Starten extrem laut brüllte. Offenbar wurde der Katalysator fachmännisch abgebaut, heißt es seitens der Polizei. Zeugen setzen sich mit der Polizei unter (05361) 46460 in Verbindung.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de