Ehmen: Ein betrunkener 21-Jähriger beleidigt Kinder obszön

Ehmen. Auch die herbeigerufenen Polizisten bepöbelte der Mann. Er kam in Gewahrsam. Am Kaufhof in Wolfsburg wurde ein Taxi aufgebrochen.

Die Wolfsburger Polizei hat einen pöbelnden 21-Jährigen in Ehmen in Gewahrsam genommen.

Er beleidigte Passanten, darunter auch Kinder, erleichterte sich öffentlich an einer Mauer und pöbelte auch noch die alarmierten Polizeibeamten an: Ein 21-jähriger Wolfsburger wurde am Dienstag im Ortsteil Ehmen verhaftet. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille.

Um 14.16 Uhr wurde der Polizei eine randalierende Person in der Straße Feldscheide gemeldet, die ihre Notdurft in aller Öffentlichkeit an einer Mauer entrichtet und Passanten beleidigen habe. Die Polizei schickte mehrere Streifenwagen und bekam vor Ort von mehreren Bürgern den Hinweis, dass sich die Person in Richtung der Straße Laagholz entfernt hatte. Am Skater-Park trafen die Beamten auf zwei minderjährige Mädchen, die ebenfalls von dem Beschuldigten obszön beleidigt worden sein sollen. Auf einem Schotterweg zwischen einem Kinderspielplatz und der Straße Wulfhagen stießen die Polizisten dann auf den Mann.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Bei ihm handelte es sich um einen 21 Jahre alten Mann aus Wolfsburg. Bei der Kontrolle begann er, lautstark die Beamten zu beleidigen. Trotz mehrfacher Ermahnungen und Belehrungen hörte der 21-Jährige nicht auf, sondern prahlte er noch damit, dass er schon mehrfach Ordnungsgelder bezahlt habe, was ihm jedoch egal sei. Die Polizisten beschlossen, dem Treiben des Mannes ein Ende zu bereiten und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung mit auf die Dienststelle.

Hier durfte er in der Gewahrsamszelle den Rest des Tages verbringen und sich auf mehrere bevorstehende Verfahren wegen Beleidigung einstellen. Er wurde gegen 20.15 Uhr aus behördlicher Obhut entlassen und konnte seinen Heimweg antreten.

Taxi am Kaufhof aufgebrochen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Taxi, der sich am Mittwochmorgen im Bereich des Kaufhofs ereignet hat. Gegen 7 Uhr hatte ein Taxifahrer seinen beige-farbenen VW-Touran am Rondell verschlossen abgestellt. Als er gegen 8 Uhr wieder zurück zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass Unbekannte die hintere rechte Seitenscheibe zerstört hatten. Zudem hatten sie Bargeld entwendet. Da das Taxis in unmittelbarer Nähe zu einer Bushaltestelle stand, die zu dieser Tageszeit schon stark frequentiert ist, hofft die Polizei darauf, dass Wartende oder andere Personen Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer (05361) 46460 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de