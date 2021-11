Ein Junge hält auf dem Hof einer Schule ein so genanntes Butterflymesser in seiner Hand (gestellte Szene). In Wolfsburg ist ein Mann mit einem Messer auf eine Nachbarin und einen Marktleiter losgegangen.

Messerattacke in Wolfsburg

Messerattacke in Wolfsburg Mann bedroht Nachbarin und verletzt Marktleiter und Polizisten

Ein 47-jähriger Wolfsburger hat am Donnerstagmittag gegen 12.19 Uhr aus bisher unbekannter Ursache zunächst eine 20 Jahre alte im selben Haus wohnende Frau im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße Hochring mit einem gefährlichen Gegenstand und einem Messer bedroht. Die näheren Umstände seien unbekannt, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

Nach der ersten Tat stiehlt der Brot

Nachdem der Mann geflüchtet war, stahl er ein Brot aus einem nahe gelegenen Einkaufsmarkt und griff den 63-jährigen Marktleiter beim Verlassen des Marktes mit einem Messer an. Dieser wurde durch Zufall nur leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Der Täter floh danach aus dem Geschäft in Richtung seiner Wohnung in dem Mehrfamilienhaus im Hochring. Die zu diesem Zeitpunkt eintreffenden, kurz vorher alarmierten Polizisten nahmen die Verfolgung auf.

Täter greift Polizisten an

Im Treppenhaus griff der Flüchtende plötzlich zwei ihm folgende Polizisten mit einem mitgeführten Gegenstand an und spuckte nach ihnen. Die Kommissare wurden durch die Schläge leicht verletzt; sie sind aber dienstfähig, heißt es.

Einweisung in Psychiatrie

Dem 47-Jährigen gelang zunächst die Flucht in seine Wohnung. Dort konnte er wenig später mit weiteren Unterstützungskräften festgenommen werden, so die Polizei. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, heißt es abschließend.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de