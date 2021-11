Einbrecher stehlen Geld aus Wolfsburger Kosmetikstudio

Wolfsburg. In ein Kosmetikstudio in der Kleiststraße wurde in der Nacht zum Freitag eingebrochen. Die Diebe räumten die Registrierkasse leer.

In ein Kosmetikstudio in der Wolfsburger Kleiststraße wurde in der Nacht zu Freitag eingebrochen.

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein Kosmetikstudio in der Kleiststraße eingebrochen. Sie erbeuteten Wechselgeld in noch festzustellender Höhe.

Der Tatzeitraum lag laut Polizei zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag 10 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter über die Kleiststraße an die Vorderseite des Kosmetikstudios. Hier brachen sie die Eingangstür auf.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei ermittelt, ob noch mehr gestohlen wurde

Das Wechselgeld in der Registrierkasse nahmen sie mit. Ob die Täter noch mehr Beute machten, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass die Täter vor, während oder nach ihrer Tat von Passanten oder Autofahrern beobachtet wurden und bittet um Zeugenhinweise unter (05361) 4646-0.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de