Kind in Westhagen erschreckt: Suche mit Phantombild

Im Oktober hatte ein Unbekannter ein Kind in der Halleschen Straße erschreckt (wir berichteten). Die Polizei Wolfsburg sucht weiterhin nach dem Mann und hat durch einen Phantomzeichner des Landeskriminalamtes ein Bild des Gesuchten anfertigen lassen.

Der Mann war hellhäutig, etwa 20 bis 30 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Er war von kräftiger, muskulöser Statur und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Der Mann hatte dunkelbraune, leicht

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer kennt diesen Mann? Die Polizei Wolfsburg hat ein Phantombild von einem Unbekannten anfertigen lassen, der in Westhagen ein Kind erschreckt hatte. Foto: Polizei Wolfsburg

wellige Haare, die er zu einem Mittelscheitel frisiert hatte. Zur Tatzeit trug er eine olivfarbene Hose, eine graue Hoodie-Jacke mit Reißverschluss sowie eine weiße Calvin-Klein-Unterhose. Besonders auffällig war eine Narbe am rechten Auge und ein rötlicher Pickel auf der Stirn sowie ein leichtes Doppelkinn. Dazu schwankte er mit den Schultern beim Gehen

Der Gesucht hatte das Kind, das gegen 13 Uhr vom Schulzentrum Westhagen-Mitte über die Hallesche Straße zur Bushaltestelle an der Ecke Hallesche Straße/Dresdener Ring unterwegs war, im Bereich der Altenburger Straße erschreckt. Das Kind lief davon und offenbarte sich später seinen Eltern, welche die Polizei informierten. Die Ermittler hoffen darauf, dass der Gesuchte durch die Zeichnung wiedererkannt wird, und bitten um Hinweise unter (05361) 4646-0.

Gifhorner fährt betrunken und beleidigt Polizisten

Ein 52-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Gifhorn stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss und wurde aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle beleidigte er die Beamten.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte am Montagnachmittag die Polizei verständigt, da vor ihm ein BMW auf der A 39 in Schlangenlinien fuhr. Dieser fuhr dann die Abfahrt Fallersleben-Süd herunter. An der Einmündung zur Frankfurter Straße nahm er einem aus Detmerode kommenden Fahrradfahrer die Vorfahrt. Nur durch eine Vollbremsung des Radfahrers konnte ein Unfall verhindert werden. Im Bereich der Erich-Netzeband-Straße bemerkte auch die verständigte Streifenbesatzung den 52-jährigen Gifhorner, der dort teilweise in den Bereich der Gegenfahrbahn fuhr. Glücklicherweise herrschte dort zu der Zeit kein Fahrzeugverkehr.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Die Polizeibeamten versuchten den BMW-Fahrer anzuhalten, der jedoch missachtete die eindeutigen Anhaltesignale. In der Straße Hinterm Hagen konnte er dann angehalten werden. Beim Öffnen des Fensters war deutlicher Atemalkohol erkennbar. Einen freiwilligen Alkotest lehnte der Fahrer ab. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Klinikum angeordnet. Mit der Sicherstellung seines Führerscheines war der Gifhorner nicht einverstanden, so dass dieser beschlagnahmt wurde. Der Pkw wurde abgeschleppt, da dieser den Verkehr behinderte, und der Fahrzeugführer ablehnte, sein Auto von einem Beamten zur Seite fahren zu lassen.

Da der 52-Jährige die Beamten während der Kontrolle mehrfach erheblich beleidigte wurde neben der Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auch eine Anzeige wegen Beleidigung gefertigt. Die Polizei bittet den Fahrradfahrer, sich bei der Polizei in Fallersleben unter der Telefonnummer (05362) 947410 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de