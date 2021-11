Polizei Wolfsburg stoppt Fahrer mit 3,47 Promille

Die Polizei Wolfsburg hat einen sturzbetrunkenen Fahrer aus dem Verkehr gezogen: Der 44 Mann aus dem Landkreis Helmstedt hatte stattliche 3,47 Promille Alkohol im Blut.

Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstag gegen 9.30 Uhr einen vermutlich alkoholisierten Fahrer. Dieser war in einem auffällig großen Crysler Pick-up unterwegs und befuhr die Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Berliner Ring. Die Streifenwagen konnten den Pick-up kurze Zeit später auf der Nordsteimker Straße in Höhe Ahornweg anhalten.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 44-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,47 Promille. Dazu kamen noch deutliche Ausfallerscheinungen. Der Mann wurde mit ins Klinikum genommen, anschließend stellten die Beamten den Führerschein des 44-Jährigen und den Fahrzeugschlüssel sicher.

red

