Corona Weiter Ansturm aufs Spontan-Impfen in Wolfsburg

Zum Start des mobilen Impfens der Stadt in der City-Galerie war der Andrang am Freitag groß.

Wolfsburg. In der City-Galerie und am Gesundheitsamt gibt’s von den Teams der Stadt Booster & Co. für alle – mit einer Ausnahme. Bald kommen auch Impfpraxen.