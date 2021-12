Weihnachten in Wolfsburg

Weihnachten in Wolfsburg Umfrage: So feiern die Wolfsburger ihr Weihnachtsfest

Weihnachten ist ungebrochen ein wichtiges Fest. Die Traditionen mit Baum und Kartoffelsalat werden gern gewahrt. Out sind Wachskerzen und Lametta. Das ergab unsere Umfrage unter den Gewinnern der Tannenbaum-Verlosung unserer Zeitung mit VW Immobilien.

200 Nordmanntannen holten die Leute am Samstagmorgen auf dem Behelfsparkplatz der Steimker Gärten ab. Sie erhielten zur Begrüßung Glühwein (auch alkoholfrei) und einen Beutel Kekse. „Es bleibt kein Baum liegen“, betonte Tobias Fruh von VW Immobilien, denn nicht abgeholte Tannen sind noch am Nachmittag zur Wolfsburger Tafel gebracht worden.

IMhm, lecker: Dieses Foto ihrer Weihnachtsplätzchen schickte uns Ute Liane Filler. Foto: Ute Liane Filler / Privat

Ute Liane Filler, auf das in den WN-Foto gedruckte Foto mit ihren Plätzchen zeigend: „Naja, gewonnen aber hat mein Mann Freimut.“ Das Ehepaar schmückt den Baum bunt: lila, rosa, blau, grün mit Kugeln, Schleifen und Vogelfiguren. Beleuchtet wird er mit einer LED-Lichterkette. Auch ihr Haus wird weihnachtlich dekoriert – ebenso bunt. Am Heiligen Abend gehen sie mit ihren erwachsenen Kindern und ihrem Enkel Noah in die Kirche, denn betont Filler: „Jesus, der Retter der Welt wurde geboren“. Zuhause werden – wie früher – Gedichte aufgesagt und der achtjährige Noah spielt Lieder auf der Gitarre.

Thomas Scholz legt viel Wert darauf, „unsere Wurzeln zu bewahren“. So schmückt er wie seit 30 Jahren die Tanne mit einer Spitze, geht mit Familie in die Kirche, und freut sich auf die Familie: „Ich hoffe sehr, dass meine alte Dame (seine Mutter) kommen darf. Es sei nicht sicher wegen Corona, da sie in einem Pflegeheim wohne. Dort wäre sie einsam auf vier Quadratmetern. Er schmückt den Baum mit bunten Kugeln auch für sie. „Sie versteht die Schutzregeln, aber sie spürt ihre eingeschränkte Freiheit“.

Benjamin Drechsler kam mit Tochter Lia, um seinen Weihnachtsbaum abzuholen. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Benjamin Drechsler ist mit seiner vierjährigen Tochter Lia vorgefahren: „Es ist die Zeit der Familie, auch mit Verwandten zusammen zu kommen“. Deshalb sei Weihnachten wichtig. Am Heiligen Abend gebe es „ganz traditionell“ Kartoffelsalat mit Würstchen, werden auch die draußen und an den Fenstern angebrachten Lichterkette, alle LED, strahlen.

Monika Leistner überlässt es „meiner Tochter, die Tanne zu schmücken“. Mit Kugeln und allem, was so dazugehöre. Auch die LED-Lichterkette. Für sie sei Weihnachten ein schönes, behagliches Familienfest, an dem Eltern und Kinder zusammen feiern. Auch mit schönem Essen.

Alfred Stibbe freut sich „auf ein Festmenü an den Weihnachtstagen“ in Stuttgart, wohin eines seiner Kinder verzogen ist. Trotzdem schmückt er die Tanne mit goldenen Kugeln, Figuren und Dreiecken. Einen 1,80 Meter hohen Baum holt er mit Ehefrau Rita ab. Den zweiten Festtag verbringen sie dann mit der Familie ihres anderen Kindes in Wolfsburg. „Diese Treffen sind uns wichtig“, betont er.

Björn und Liza Kloster ist das Fest im Kreise der Familie wichtig. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Björn Kloster stellt ebenfalls das gemeinsame Essen in den Mittelpunkt: „traditionell Ente mit Rotkohl und Kartoffeln“. Aber im Familienkreis, „sofern man dann noch darf“, schränkt er wegen Corona ein. Die gewonnene Nordmanntanne schmückt Ehefrau Liza mit Sternen und LED-Kette, die inzwischen ein schönes „warm-weißes Licht“ geben.

