Coronatest in Wolfsburg: Oft nur noch mit Termin möglich

Corona: 2G plus plus soll kommen

Für Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, die am Wochenende auf die Schnelle einen negativen Nachweis benötigten, hieß es zumindest bei vielen Anlaufstellen in der Porschestraße: Ohne Termin funktioniert es nicht (mehr).

Es ist 10.25 Uhr am Samstag und vor der Corona-Teststation in der Nähe des Glasdachs hat sich eine kleine Schlange gebildet. Rund 15 Personen warten hier auf ihren Test. „Ich möchte am Sonntag mit meinem Sohn Schlittschuhlaufen in der Autostadt – und dafür benötige ich den Nachweis“, berichtet der Familienvater aus Wolfsburg. 2G+ lautet das neue Motto. In etliche Geschäfte geht es nur noch mit doppelter Bestätigung: geimpft oder genesen plus negativer Test.

Wartende mit Termin dürfen vor

Ohne Termin geht bei vielen Testzentren nichts mehr. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Geduldig hat sich der Wolfsburger eingereiht. Ginge es nach ihm, würde es 1G geben – also testen, testen, testen. „Dann würde sich niemand ausgegrenzt fühlen. Und die körperliche Unversehrtheit bliebe gewahrt“, erklärt der Mann, während es Schritt für Schritt Richtung Eingang geht. Natürlich müssten dafür die Testkapazitäten gehörig ausgebaut werden. Und trotzdem ist ihm wichtig zu sagen: „Ich spreche mich nichtsdestotrotz für die Impfpflicht aus.“

Eine Mitarbeiterin blickt schließlich um die Ecke und fragt: „Wer von Ihnen hat einen Termin?“ Finger werden gehoben. Diese Wartenden dürfen vorbei an einigen Personen schon einmal rein. Ein Hinweis im Fenster weist darauf hin: Aufgrund technischer Probleme würde es ausschließlich mit Termin gehen. Haben wohl nicht alle gelesen. Sie werden wieder rausgeschickt. „Sie müssen draußen warten!“ Auf die Frage nach den technischen Problemen heißt es bloß: „Wir wollen hier kein Chaos.“

Ganz großes Chaos bleibt am Samstag aus

Petra und ihre Tochter Joanne Marks warten auf einen Coronatest. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Wenige Minuten später folgt der Rachentest. Erledigt. Um 10.40 Uhr geht es wieder raus. Die Schlange hat sich derweil stark verkürzt. Trotzdem gibt es auch verärgerte Menschen. Denn wer keinen Termin hat, wirkt zuweilen hilflos – und diese Laune bekommen auch schon mal die Mitarbeiter zu spüren. „Die machen nur ihre Arbeit. Und die machen sie gut. Wenn es voll ist, ist es voll“, findet Petra Marks, die auf ihre Tochter Joanne wartet. Die beiden wollen sich in ein Café setzen und testen sich darüber hinaus, um Sicherheit zu haben beziehungsweise eine Coronaerkrankung auch wirklich ausschließen zu können. Eine gewisse weitsichtigere Organisation zwecks der Freizeitpläne sei derzeit schon nötig, erklärt Joanne Merks. „Kurzfristig einen Testtermin zu bekommen, ist ja etwas schwieriger“, gibt Mama Petra zu bedenken. Doch plant man einige Tage im Voraus, sind freie Termine ja oftmals noch zu haben.

„Termin“ ist am Wochenende das Zauberwort. Auch im kleinen Testcenter im nördlichen Bereich der Porschestraße, das in einem Container untergebracht ist, hängt ein Hinweis. Dreimal gleich steht drauf: „Nur noch mit Termin!“ Rund 10 Menschen warten zur frühen Mittagszeit hier auf ihre Probe und lesen dabei gleich noch einen weiteren Aufruf: Mitarbeiter gesucht. Das große Chaos vor den Teststationen bleibt an diesem Tag in der Stadt aus.

Booster-Impfung: Uneindeutige Regelungen

In der Citygalerie lässt sich Vera Römer testen . Foto: LARS LANDMANN / regios24

Ob es auch an der ganz neuen Ausnahme für Geboosterte liegt, die sich seit Samstag nicht mehr testen müssen? „Man steigt ja gar nicht mehr durch. Die einen lassen sich schon nach viereinhalb Monaten boostern, die anderen müssen die sechs Monate exakt einhalten. Hier in der City Galerie wird man weggeschickt, ist die Zweitimpfung noch kein halbes Jahr her“, ärgert sich eine Wolfsburgerin, die sich in der City Galerie testen lassen möchte und bereits ihren Personalausweis in der Hand hält. „Ich hatte Corona – und konnte erst spät geimpft werden. Für eine Boosterimpfung ist es jetzt noch zu früh“, sagt sie. Mit ihrem Mann möchte sie am Abend noch einmal ins Restaurant, aus diesem Grund sei der Test nötig.

Vera Römer indes ist innerhalb weniger Tage schon zum zweiten Mal hier. Für einen Friseurbesuch benötigte sie unter der Woche schon die Bescheinigung. Diese galt dann für 24 Stunden. „Und das habe ich dann auch gleich für einen Cafébesuch genutzt“, sagt sie lächelnd. Für den Dezember plant sie bereits weitere Testtermine ein. „Wer weiß, vielleicht brauche ich auch bald einen negativen Testnachweis für die Zugfahrt“, erklärt Römer.

Einige Händler und Gastronomen testen vor Ort

In manchen Geschäften ist ein Test auch vor Ort möglich. „Wir bieten das unter Aufsicht an“, berichtet Manuela Schmidt. Sie ist Geschäftsführerin des Hotels Journal in der Wolfsburger Innenstadt. Die Gastronomen treffen die neuen Regeln hart, sie fürchten erneut, dass die Gäste aufgrund der Testhürde wegbleiben. Neue Strategien müssten her, findet Schmidt. „Wir machen hier alles möglich“, sagt die Geschäftsführerin und versucht so, ein wenig Optimismus zu versprühen.

Wo Sie sich in Wolfsburg testen lassen können, lesen Sie unter: www.wolfsburger-nachrichten.de/testzentren

