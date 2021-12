Umweltschutz Protestaktion in Wolfsburg: Greenpeace richtet Appell an VW

Mit einer überdimensionalen Waage appellierten zwölf Aktivisten und Aktivistinnen am Donnerstag am VW-Stammwerk an den Aufsichtsrat, dem Schutz des Klimas mehr Gewicht zu geben. Eine aufgestellte Waage neigte sich unter dem Gewicht eines tonnenschweren SUV, während in der anderen Waagschale zwei junge Klimaschützerinnen das Entscheidungsgremium dazu aufforderten, den Konzern schneller in eine klimaverträgliche Zukunft zu lenken.

Andere Demonstranten hielten an der Zufahrt zum Tor Sandkamp Plakate hoch: „Ihr habt kein Recht unsere Zukunft zu verbrennen“, „Alle reden vom Klima. VW ruiniert es“, „Unsere Zukunft ist wichtiger als Euer Profit“ und ähnliche Slogans waren zu lesen. Mit von der Partie: die 20-jährige Berlinerin Clara Mayer. Die Fridays-for-Future-Klimaaktivistin hat den Konzern zusammen mit anderen Umweltschützern auf mehr Klimaschutz verklagt.

Kaum hatte die Protestaktion in Wolfsburg gegen 9 Uhr begonnen, kam auch schon Volkswagen-Sprecher Nicolai Laude über die Brücke, um mit den Umweltschützern zu sprechen. Fast eine Stunde lang diskutierte er mit ihnen.

Klägerin Clara Mayer: SUV sind wesentlich klimaschädlicher als kleinere Autos

Mayer und Greenpeace-Aktivistinnen kritisierten, dass Volkswagen einerseits mehr Klimaschutz und die Produktion von E-Autos propagiert, andererseits aber jedes zweite verkaufte Auto ein SUV sein soll. „Sie können ja nicht leugnen, dass ein SUV wesentlich klimaschädlicher ist als kleinere Autos“, sagte sie. Volkswagen zerstöre das Klima für Profite.

Protestaktion von Greenpeace vor VW-Stammwerk in Wolfsburg Protestaktion von Greenpeace vor VW-Stammwerk in Wolfsburg Mit einer überdimensionalen Waage demonstrierten am Donnerstag dreizehn Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace vor der VW-Aufsichtsratssitzung am Stammwerk dafür, dem Schutz des Klimas mehr Gewicht zu geben. Die zwei Meter hohe und sechs Meter lange Balkenwaage neigt sich unter dem Gewicht eines tonnenschweren VW Verbrenner-SUV. Auf der gegenüberliegenden Waagschale stehen zwei jugendliche Klimaschützerinnen und Klimaschützer, die den VW-Aufsichtsrat auffordern, den Konzern schneller in eine klimaverträgliche Zukunft zu lenken. Foto: Daniel Müller / Greenpeace

Nicolai Laude sprach von einem Übergang. Der Wandel sei angestoßen, auch die umweltfreundliche Produktion von Batterien. „Ich sehe da sehr große Schritte, sehr große Anstrengungen, auch finanziell.“ Aber: „Wir können uns auch nicht komplett von der Marktnachfrage verabschieden“, so Laude.

Die Aktivistin hingegen hält dem Konzern vor, diesen Wunsch nach SUVs selbst erst durch Werbung erzeugt zu haben. Laude wies darauf hin, wie viele Menschen für den Konzern, in Autohäusern oder Zulieferbetrieben arbeiten. „Millionen von Menschen hängen davon ab, dass es Volkswagen gelingt, diesen Weg zu gestalten.“

Neuer Greenpeace-Report: 18 Millionen Tonnen Mehr-Emissionen durch SUV

Fridays-for-Future-Aktivistin Clara Mayer und Mitglieder der Greenpeace-Jugend im Gespräch mit Volkswagen-Sprecher Nicolai Laude. Mayer hat den Autokonzern zusammen mit anderen Klimaschützern verklagt, um vor Gericht einen schnelleren Ausstieg aus der Produktion von Verbrennern zu erreichen. Foto: Stephanie Giesecke

Der Volkswagen-Aufsichtsrat entscheidet am Donnerstag auch darüber, ob die milliardenschweren Investitionen des Konzerns weiter in den Bau schwerer Autos fließen oder in klimaschonende Lösungen wie kleine E-Autos. Ein am Donnerstag veröffentlichter Greenpeace-Report (https://act.gp/3EwDgzN) belege, dass die SUV-Strategie von Volkswagen die ohnehin enormen CO2-Emissionen des Konzerns um weitere Millionen Tonnen steigere. Greenpeace habe ausgerechnet, dass die 2019 von VW weltweit produzierten rund 3,5 Millionen SUV zusätzliche CO 2 -Emissionen von mehr als 18 Millionen Tonnen verursachten – verglichen mit dem Ausstoß, der durch ebenso viele andere Autos entstanden wäre.

„Die jungen Menschen werfen ihr Grundrecht auf Klimaschutz in die Waagschale“, sagt Greenpeace-Verkehrsexpertin Marion Tiemann. „Geschäftsmodelle wie das VWs dürfen nicht länger auf Kosten künftiger Generationen gehen. Der Aufsichtsrat muss sich heute für einen gerechten und zukunftsfähigen Kurs entscheiden und weitere Investitionen in klimaschädliche Verbrenner und SUV stoppen.”

Der Konzern plant, den SUV-Anteil bis 2025 auf 50 Prozent zu steigern

Zuletzt machten SUV-Modelle rund ein Drittel der insgesamt rund neun Millionen verkauften Autos von Volkswagen aus. Doch der Konzern hat 2018 angekündigt, den SUV-Anteil bis 2025 auf 50 Prozent zu steigern.

Zusammen mit Betroffenen der Klimakrise hat Greenpeace zuletzt bei zwei Landgerichten Klage gegen das Unternehmen eingereicht, um den Konzern zu mehr Klimaschutz zu zwingen. Im Kern fordern die Kläger, dass Volkswagen ab spätestens 2030 weltweit keine Verbrenner mehr verkauft, um sein Treibhausgas-Budget einzuhalten. Derzeit würden die Schriftsätze geprüft und Stellungnahmen von VW bis Anfang kommenden Jahres erwartet, hieß es am Donnerstag von Greenpeace.

Am Ende des Gesprächs zwischen Aktivisten und VW bleibt der Konflikt

Auf einen gemeinsamen Nenner kamen die Aktivisten und der Volkswagen-Sprecher in der Diskussion in Wolfsburg erwartungsgemäß nicht. „We agree to disagree“, bilanzierte Nicolai Laude. „Das werden wir vor Gericht dann ja sehen“, konterte Clara Mayer.

Ein schwieriger oder unangenehmer Termin für den VW-Sprecher? Laude verneinte das, bevor er ging. „Ich finde es total verständlich und gut, dass die Diskussionen geführt werden.“ In einer am Mittag versandten Pressemitteilung erklärte Volkswagen, Auseinandersetzungen vor Zivilgerichten seien nicht das Mittel, um wichtigen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klimaschutz gerecht zu werden. „Unabhängig von der Klage treiben wir unsere Transformation mit voller Kraft voran und lassen uns von unserer Dekarbonisierungsstrategie nicht ablenken.“

Für Mayer waren die Argumente, die der Unternehmenssprecher gebracht hatte, keine. „Wir können davon ausgehen, dass bis 2030/35 viele Länder den Import von Verbrennern einschränken, wenn nicht ganz verbieten werden. Es kann nicht sein, dass der Konzern zu wenig in eine Mobilitätswende investiert, sogar ankündigt, die SUV-Sparte massiv auszubauen, nur um dann 2035 Rettungsschirme in Milliardenhöhe zu verlangen dafür, dass das Unternehmen dann schnell umrüstet und die Arbeitsplätze gesichert werden“, sagt sie.

Betriebsräte der MIG 18 üben Kritik an Protestaktion

Die VW-Betriebsratsgruppe MIG 18 übte deutliche Kritik an der Aktion. Die Gruppe, die fünf Betriebsräte in Wolfsburg stellt, fordert Greenpeace dazu auf, sich „andere Feindbilder zu suchen“. Betriebsratsmitglied Antonino Potalivo betont in einer Pressemitteilung: „Kampagnen gegen Volkswagen gehen auf Umwegen immer auch gegen unsere Belegschaft. Wir sind breit aufgestellt und bieten eben eine Vielfalt von Modellen an. Am Ende entscheidet aber der Kunde, das müssen wir uns alle bewusst machen. Auch das gehört für mich zur freiheitlichen Grundordnung: Jeder kann sich am gesellschaftlichen Diskurs über den Umweltschutz beteiligen und auch gerne Ratschläge geben. Die Kunden von Volkswagen sind durchaus aufgeklärt genug, sich ein Fahrzeug aus unserer Palette zu bestellen. Wenn sich durch den Wandel in der Gesellschaft die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen oder Hybriden erhöht, dann werden wir die in gewohnter VW-Qualität liefern.“

Sein Kollege Andre Leusmann findet: „Das gehört mittlerweile ja auch zu deren Geschäftsmodell. Bei der Rettung von Robbenbabys und Walen gebührt diesen Menschen auch jede Hochachtung. Aber auf direkte Planungen für die Zukunft von VW Einfluss nehmen zu wollen, geht mir zu weit. Da hängen immerhin Arbeitsplätze, Existenzen und Familien dran. Auch Karsten Muschall, ebenfalls Betriebsrat der MIG 18, äußert deutliche Kritik: „Klar ist Umweltschutz wichtig. Greenpeace und Fridays for Future sind im kollektiven Bewusstsein angekommen und haben gesellschaftliche Veränderungen auch schon erfolgreich angeschoben. Aber wenn es um Publicity geht, hauen sie auch gerne mal daneben, siehe die Bruchlandung bei dem Auftaktspiel zur Fußballeuropameisterschaft.“

skn/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de