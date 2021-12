Zoff um Younes-Transfer – Berater scheitert mit Klage gegen VfL

Beim Confed Cup 2017 hatte Amin Younes großen Anteil am Titelgewinn der deutschen Mannschaft. Statt durchzustarten, steuerte er seine Karriere vier Jahre später in eine Sackgasse. Der SSC Neapel hat ihn an Eintracht Frankfurt verliehen, und dort steht er laut Medienberichten auf der Abschussliste.

Der Provisionsstreit um den Nicht-Wechsel von Amin Younes zum VfL Wolfsburg im Sommer 2018 ist entschieden. Gerade einmal vier Sätze lang dauerte die Verkündung des Urteils am Donnerstagvormittag im Sitzungsaal D113 des Landgerichts Braunschweig. Die Klage von Spielerberater Sedat Duraki wurde vom Einzelrichter Kläver abgewiesen. Duraki muss sich das nicht gefallen lassen. Er könnte vors Oberlandesgericht ziehen. Ob er dort Erfolg haben würde, ist aber fraglich.

Darum geht es bei dem Provisionsstreit: Zur Ende der Saison 2017/2018 lief der Vertrag von Amin Younes bei Ajax Amsterdam aus. Der damalige Jung-Nationalspielerwäre dann ablösefrei auf dem Markt bekommen. Diese Chance, das Talent für die Folge-Saison ohne Ablöse an Ajax an sich zu binden, wollte sich der VfL nicht entgehen lassen.

Zoff auf allen Ebenen

Der Verein nahm laut einem Bericht der Bild-Zeitung schon im Winter 2018 Kontakt auf zu Younes’ Düsseldorfer Spielerberater Sedat Duraki. Der Spieler unterzeichnete schließlich einen Vier-Jahresvertrag bei den Wölfen, datiert auf 1. Februar 2018. Zwei Wochen später einigten sich der Verein und Duraki auf eine Provisionszahlung in Höhe von 100.000 Euro für die erfolgreiche Vermittlung. Was die Beteiligten da aber noch wussten: Jounes soll offenbar vorher beim SSC Neapel unterzeichnet haben.

Es folgte ein Vertragszoff. Der brüskierte VfL-Geschäftsführer Jorg Schmadtke zog schließlich im Mai 2018 einen Schlussstrich und löste den Vertrag auf. Younes Wechsel nach Italien wurde im Juli 2018 offiziell. Glücklich wurden sie dort mit ihm nicht, er wurde an Eintracht Frankfurt ausgeliehen, wo er laut Medienberichten auf der Abschussliste stehen soll.

Der Spieler und sein Berater zankten sich noch eine Zeit lang schlagzeilenträchtig. Duraki kämpfte noch an anderer Front gegen den VfL und pochte auf seine Provision. Vor dem Landgericht Braunschweig wurde dann m 22. November 2021 der Fall verhandelt. Duraki, vertreten durch den bekannten Dortmunder Sportrechts-Anwalt Professor Markus Buchberger, und der VfL, für den Dr. Joachim Rain (Schickhardt Rechtsanwälte, Ludwigsburg) auflief, beharrten in der Videoverhandlung auf ihren Positionen. Eine Streitbeilegung per Vergleich, die Richter Kläver ins Spiel brachte, lehnte Rain kategorisch ab.

Ohne Spielerlizenz keine Provision

Gegenüber unserer Redaktion erläuterte die Sprecherin des Landgerichts Braunschweig, Maike Block-Cavallaro, den Urteilsspruch vom Donnerstag: Das Gericht hat Durakis Klage abgewiesen, weil die im Spielervertrag ebenso wie im Vermittlervertrag geregelte aufschiebende Bedingung, die Spielberechtigung von Younes für den VfL, nie eingetreten ist. Tatsächlich wurde diese dem SSC Neapel zugeteilt.

„Somit fehlt eine vertragliche Grundlage für den Provisionsanspruch. In dem Spielervertrag sei ausdrücklich geregelt, dass der Vertrag frühestens zu dem Zeitpunkt wirksam wird, in dem die Erteilung der Spielererlaubnis erfolgt. Auch in dem Vermittlungsvertrag der Parteien sei vereinbart worden, dass die erste Rate der Provisionszahlung frühestens mit Erteilung der Lizenz und Registrierung des Spielers für den VfL Wolfsburg entsteht und fällig wird“, so Block-Cavallaro. Und weiter. „Da der Spieler unstreitig nicht über eine entsprechende Spielerlizenz zur Spielberechtigung bei der Beklagten verfügte, ist die Bedingung nicht eingetreten. Das hat zur Folge, dass ein wirksamer Spielervertrag nicht zustande gekommen. Auch der Provisionsanspruch ist nach dem Vertrag erst bei Spielberechtigung des Spielers fällig.“

