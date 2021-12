Vier Corona-Patienten wurden am Dienstag, 7. November, auf der Intensivstation des Klinikums Wolfsburg behandelt.

Corona in Wolfsburg

Corona in Wolfsburg Weniger Corona-Patienten im Klinikum Wolfsburg

In der vierten Corona-Welle hat sich die Lage am Klinikum Wolfsburg Anfang Dezember etwas entspannt. Am Dienstag, 7. Dezember, wurden dort nur noch zwölf Corona-Patienten versorgt, neun weniger als zwei Wochen zuvor. Die Zahl der Covid-Patienten auf der Intensivstation sank von acht auf vier. Dennoch bleibt die Lage schwierig, auch für das Personal.

Nach Angaben des Klinikums waren am Dienstag noch fünf Intensivbetten frei. „Wir haben in medizinisch vertretbaren Fällen Operationen in Einzelfällen verschoben“, berichtete Pressesprecher Thorsten Eckert auf Anfrage.

Aufgrund einer aktuellen Niedersächsischen Corona-Verordnung müssen die Kliniken seit dem 1. Dezember vier Prozent ihrer Behandlungskapazitäten auf der Normalstation und 15 Prozent ihrer Beatmungsplätze auf der Intensivstation für Corona-Kranke freihalten. Sind diese Betten belegt, müssen innerhalb kurzer Fristen weitere Sicherheitsreserven bereitgemacht werden.

Rettungsdienst darf Klinikum Wolfsburg nicht in jedem Notfall anfahren

All das hat auch Auswirkungen auf Notfallpatienten, die der Rettungsdienst ins Klinikum Wolfsburg bringt – beziehungsweise bringen würde. Notfallpatienten aus umliegenden Landkreisen musste das Klinikum Ende November angesichts einer hohen Belegung abweisen: Der Rettungsdienst brachte sie gleich in andere Krankenhäuser.

Wolfsburger konnten sich weiterhin darauf verlassen, ins hiesige Klinikum gebracht zu werden. Aktuell seien die Regelungen immer abhängig von den täglich zur Verfügung stehenden Ressourcen, erklärt Eckert unter Berufung auf die Chefärztin der Notfallaufnahme, Dr. Bernadett Erdmann.

Versorgung beatmeter Covid-Patienten belastet Klinikpersonal

Für die Angestellten im Klinikum bedeuten mehr als anderthalb Jahre Ausnahmezustand eine hohe Belastung. „Für viele Kollegen in der Pflege und im ärztlichen Dienst ist die Arbeit seit Beginn der Corona-Pandemie sehr herausfordernd“, schildert Eckert. „Insbesondere auf der Intensivstation ist die Versorgung von beatmeten Patienten sehr aufwendig und eine zusätzliche Belastung – körperlich wie psychisch. Sie erfordert zudem zusätzliche personelle Ressourcen.“

Auch die strengen Hygienevorgaben und die Notwendigkeit, in Schutzausrüstung zu arbeiten, sowie die hohe Sterblichkeit der intensivbetreuten Covid-Patienten belasteten das Personal. Zehn Tage lang werden Corona-Patienten im Klinikum Wolfsburg im Durchschnitt auf der Intensivstation behandelt.

