176 afghanische Ortskräfte finden neues Zuhause in Wolfsburg

Wolfsburg. Insgesamt kamen seit Juli dieses Jahres 220 Geflüchtete in die Stadt. 105 Zimmer und zwei Wohnungen sind in den Unterkünften noch frei.

308 Geflüchtete nimmt die Stadt pro Jahr auf: So sehe es der Verteilschlüssel vor, berichtete Sabine Kohrs vom Geschäftsbereich Soziales in der ersten Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses in dieser Ratsperiode. Seit Ende Juli seien demnach 220 Personen nach Wolfsburg gekommen; 176 von ihnen sind afghanische Ortskräfte oder deren Angehörige. „39 Familien und neun Einzelpersonen waren darunter“, so Kohrs.

Stadt hilft Geflüchteten bei der Wohnungssuche

Die Stadt hat durchaus noch Kapazitäten. In den fünf Gemeinschaftsunterkünften und der Wohnungsanlage, die von externen Betreiberfirmen geleitet werden, seien noch 105 Einheiten und zwei Wohnungen frei, so Kohrs. Insgesamt hält die Stadt 800 Zimmer für Geflüchtete vor.

Für die 88 Personen, die bis Mitte des kommenden Jahres gemäß Verteilschlüssel nach Wolfsburg kommen könnten, sei also noch genügend Platz da. Die durchschnittliche Verweildauer in einer der städtischen Einrichtungen betrage 18 Monate; die Stadt sei bemüht, für die Geflüchteten schnell eine eigene Wohnung zu finden.

