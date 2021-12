Diebe stehlen Rüttelmaschinen – Schaden beträgt 20.000 Euro

Schon wieder haben Diebe auf einer Baustelle im Wolfsburger Stadtgebiet zugeschlagen und hochwertige Maschinen entwendet, wie die Polizei mitteilt. Hatten bereits in der Nacht zu Donnerstag Unbekannte zwei Baucontainer in den Hellwinkel-Terrassen aufgebrochen und Werkzeug im Wert von 21.000 Euro entwendet, so waren möglicherweise dieselben Täter auf einer Baustelle an der Straße An den Äckern tätig.

Der angerichtete Schaden beläuft sich ebenfalls auf rund 20.000 Euro

Hier entwendeten sie zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, und Freitagmorgen, 8 Uhr, zwei teure Rüttelmaschinen. Der angerichtete Schaden beläuft sich in diesem Fall nach Angaben der Polizei ebenfalls auf rund 20.000 Euro. Beide Baumaschinen seien mit Baggerschaufeln gegen eine unbefugte Wegnahme gesichert abgestellt gewesen. Die Ermittler sind sich sicher, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug mit Transportfläche unterwegs gewesen sind, um ihre Beute abtransportieren zu können. Von daher hoffen die Beamten auf Zeugen sollen sich unter (05361) 4646-0 melden.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schild auf der Kreisstraße 31 umgefahren – Polizei sucht BMW-Fahrer

Ein Unfall auf der Kreisstraße 31 wurde der Polizei am Mittwoch um 7 Uhr gemeldet. Auf der Strecke zwischen Brackstedt und Warmenau in Fahrtrichtung Warmenau, kurz vor der Unterführung der Bundesstraße 188, sollte ein BMW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei habe das Fahrzeug ein Verkehrsschild umgefahren. Als die Beamten eintrafen, fanden sie lediglich ein umgeknicktes Verkehrsschild vor, teilt die Polizei mit. Ein Auto war nicht mehr vor Ort. Es soll sich um einen dunklen BMW mit Wolfsburger Kennzeichen handeln, der an der Front stark beschädigt und dessen Stoßstange abgerissen war. Der Autofahrer soll 25 bis 30 Jahre alt sein und einen Dreitagebart haben. Er trug die Arbeitskleidung eines Automobilherstellers. Hinweise an die Polizei: (05361) 4646-0.

32-Jähriger mit 2,21 Promille unterwegs

Eine zivile Funkstreifenbesatzung der Polizei war am Donnerstag um 11.50 Uhr auf der A 39 in Fahrtrichtung Wolfsburg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Flechtorf fiel den Polizisten ein weißer Skoda Octavia auf, der in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug überfuhr laut Mitteilung der Polizei mehrfach die Leitlinie zur linken Fahrspur und die rechte Fahrbahnbegrenzung zum Standstreifen. Da der Autofahrer offensichtlich Schwierigkeiten hatte, das Fahrzeug innerhalb seiner Fahrspur zu halten und der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestand, entschlossen sich die Beamten, den Fahrer zu kontrollieren.

Dem Mann wurden entsprechende Haltesignale gegeben, und er wurde an der Anschlussstelle Wolfsburg-Zentrum von der A 39 abgeleitet. Auf einem Tankstellengelände an der Braunschweiger Straße konnte der Autofahrer schließlich kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 32-Jährigen aus Braunschweig. Bei der Kontrolle stellten die Beamten leichten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte 2,21 Promille. Dem Mann wurde im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de