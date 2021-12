Eine Intensivschwester betreut einen Patienten in einem der Behandlungszimmer der Intensivstation in der Universitätsmedizin Rostock. Dort, wie auch am Klinikum Wolfsburg, wurde ein Ethikkomitee gebildet, um im Falle des Falles für eine Überlastung des medizinischen Versorgungssystems vorbereitet zu sein.