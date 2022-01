Ehmen. In einem Lebensmitteldiscounter in Ehmen hat ein Mann am Mittwoch Zigaretten gestohlen und ist gegenüber einer Angestellten gewalttätig geworden.

Räuberischer Diebstahl Räuber stiehlt Zigaretten in Supermarkt in Ehmen

Im Penny-Markt in der Mörser Straße in Ehmen hat ein Unbekannter am Mittwoch einen räuberischen Diebstahl begangen. Die Polizei in Fallersleben sucht Zeugen und Hinweise zu der Tat.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war zwischen 15 und 15.15 Uhr ein männlicher Kunde mehrfach an die Kassiererin in dem Lebensmitteldiscounter herangetreten und hatte um die Öffnung des Tabakregals gebeten. Hierbei habe er Tabakwaren entnommen, diese der Marktangestellten gezeigt und wieder im Markt verschwunden.

Angestellte sieht vollgestopfte Jacke

Als die Angestellte ihn im Markt ansprach, habe sie bemerkt, dass seine Jacke rechts vollgestopft wirkte. Daraufhin habe sie den Kunden aufgefordert, seine Jacke zu öffnen, worauf der Unbekannte sie zur Seite stieß und versuchte aus dem Markt zu flüchten.

Am Eingang konnte die Angestellte den Unbekannten aber einholen und versuchte ihn abermals aufzuhalten. Auch hier setzte er gegen die Kassiererin Gewalt ein, um sein Diebesgutes behalten zu können. Danach flüchtete er in Richtung einer nahe gelegenen Tankstelle.

Täter soll 20 bis 25 Jahre alt sein

Der Täter war laut Polizei etwa 20 bis 25 Jahre alt und habe ein „nordafrikanisches Erscheinungsbild“ gehabt. Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen und sei mit einer hellgrauen Jogginghose, einer schwarzen Jacke und einem blauen Basecap bekleidet gewesen. Vor dem Gesicht trug er eine FFP2-Maske.

Bei dem Diebesgut dürfte es sich um Tabakwaren mit dreistelligem Wert gehandelt haben. Die Polizei hofft darauf, dass Kunden die Szenerie beobachtet oder den Täter auf der Flucht gesehen haben. Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben oder unter (05361) 4646-0.

red

