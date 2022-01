Wolfsburg. Ein Einbruchsversuch ist in der Nacht zu Samstag in Detmerode gescheitert. Der unbekannte Täter war schon auf dem Balkon, flüchtete dann aber.

Versuchter Einbruch Einbrecher will in Wolfsburg über Balkon in Wohnung einsteigen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag zu Samstag versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Kurt-Schumacher-Ring in Detmerode einzubrechen. Der Täter versuchte laut Mitteilung der Polizei, über den Balkon in die Wohnung zu gelangen.

Täter lässt von seinem Vorhaben ab und flüchtet

Aus bislang ungeklärten Gründen habe er dann aber von seinem Vorhaben abgelassen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei Wolfsburg bittet um mögliche Zeugen- oder Täterhinweise unter (05361) 46460.

red

