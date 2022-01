Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen für eine gefährliche Körperverletzung in Westhagen.

Polizei 60-Jähriger in Westhagen geschlagen – Zeugen gesucht

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am späten Dienstagnachmittag (18. Januar) in dem Einkaufszentrum an der Jenaer Straße zugetragen haben soll.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand war ein 60 Jahre alter Besucher des Einkaufszentrums gegen 17 Uhr in Höhe eines dortigen Lebensmitteldiscounters mit vier Personen im Gespräch, als sich der Gruppe mehrere Personen näherten. Von zwei Personen wurde der 60-Jährige körperlich attackiert, wobei er zu Boden ging und Verletzungen davontrug. Das Opfer erstattete Anzeige.

Da das Einkaufszentrum in Westhagen zu der Zeit noch stark frequentiert wird, gehen die Ermittler davon aus, dass andere Kunden den Vorfall beobachtet haben, und bitten darum, dass sich Zeugen bei den Beamten auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460 melden.

red

