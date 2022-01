Diebe klauen Fallersleber das Portemonnaie und heben Geld ab

Während eines Einkaufs in Fallersleben wurde einer 76-jährigen Seniorin am Mittwochnachmittag die Geldbörse gestohlen. Damit nicht genug: Im Anschluss erfolgten Bargeldabhebung an Geldautomaten durch die unbekannten Täter.

Die Seniorin hatte am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in der Straße Am Neuen Tor eingekauft. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, stellte die Fallersleberin fest, dass ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen worden war. Am Donnerstag stellte die Seniorin beim Blick auf ihre Kontoauszüge fest, dass die Diebe mit der in dem Portemonnaie befindlichen EC-Karte Geld von ihrem Konto abgehoben hatten. In diesem Fall hatten es die Täter leicht, da sich in dem Portemonnaie ein Zettel mit der PIN befand.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass Bankkarten und die zugehörigen Geheimzahlen stets getrennt aufbewahrt werden sollten. Es sollte auch darauf geachtet werden, Geldbörsen in einer verschlossenen Jackeninnentasche oder in einer körpernah getragenen Tasche, Öffnung zum Körper, zu tragen. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei in Fallersleben unter der Telefonnummer (05362) 947410 zu melden.

Wolfsburger mit Drogen erwischt

Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Wolfsburg wurde am Donnerstagnachmittag in Westhagen durch die Polizei kontrolliert. Der Streife war der Mann aufgefallen, da er nicht angeschnallt war. Bei der daraufhin erfolgten Verkehrskontrolle ergaben sich für die Beamten Hinweise, dass der 26-Jährige Drogen konsumiert hatte. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC. Eine Blutprobe wurde angeordnet und im Klinikum entnommen. Dem Pkw-Fahrer wurde die Weiterfahrt vorerst untersagt.

red

