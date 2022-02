Feuerwehr muss Papiercontainer in Wolfsburgs Innenstadt löschen

Wolfsburg. In der Nacht auf Sonntag brannte es am Klieverhagen. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise: Wer hat das Altpapier angezündet?

Die Wolfsburger Feuerwehr musste in der Nacht auf Sonntag zu einem Brand in der Straße Klieverhagen ausrücken: Ein Altpapiercontainer brannte aus noch ungeklärter Ursache. (Symbolbild)

In den frühen Sonntagmorgenstunden hat in der Straße Klieverhagen in Wolfsburg ein Altpapiercontainer gebrannt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte nahe der Sportanlagen des TV Jahn stand das gesamte Altpapier in Flammen, berichtet die Polizei: „Die Flammen schlugen aus den Einwurfschlitzen des Containers heraus.“

Die Wolfsburger Berufsfeuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. Eine aufmerksame Passantin hatte den Brand gegen 1.30 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die konkrete Schadenshöhe konnte am Morgen noch nicht beziffert werden.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei sucht nach Zeugen zu Brand in Wolfsburger Innenstadt

Die Wolfsburger Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Feuer machen können oder eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Klieverhagen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

Das könnte Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de