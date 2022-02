13 neue Fachleute für das Wolfsburger Gastgewerbe

Wolfsburg. Mit ihren Urkunden werden sie in die Arbeitswelt entlassen. In einer Feierstunde im „The Ritz Carlton Wolfsburg“ wird Bilanz gezogen

Im Hotel „The Ritz Carlton Wolfsburg“ fand die Freisprechung für 13 neue Fachkräfte im Gastgewerbe statt. In diesem Kreis hieß laut Pressemitteilung die Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone auch den Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg, Dennis Weilmann, den Dehoga-Bezirksvorsitzenden Florian Hary, den Nachbar-Kreisvorsitzenden Karlheinz Brunck, Lehrerinnen und Lehrer der Berufsbildenden Schulen I Gifhorn sowie die Prüfungsausschuss-Mitglieder und je einen Elternteil der Prüflinge nach den Corona-Hygienerichtlinien willkommen.

Laut Perricone hatten 13 von 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die aktuellen Abschlussprüfungen bestanden. Im Gegensatz zu den Freisprechungsfeiern im Sommer sind es im Winter deutlich weniger Schülerinnen und Schüler an der BBS I in Gifhorn, die an den Abschlussprüfungen teilnehmen, so die Mitteilung weiter. Perricone lobte den Einsatzwillen aller Prüflinge, die ihre Ausbildung gemeinsam während der Corona-Pandemie mit vielen Hindernissen durchlaufen mussten.

Arbeitsplätze auf der ganzen Welt

Der Direktor des Hotels „The Ritz Carlton Wolfsburg“, Christian Fomm, der selbst drei Absolventen aus dem 5-Sterne-Haus dabei hatte, stellte den neuen Fachkräften Arbeitsplätze auf der ganzen Welt in Aussicht, wünschte sich aber, dass alle der Stadt Wolfsburg und der Region treu bleiben.

Der Fachkräftemangel beschäftigte auch den Oberbürgermeister, der das Gastgewerbe vor weiteren großen Herausforderungen sah. Die vielen Abwanderungen des Personals durch Kurzarbeit aus Hotellerie und Gastronomie bereiteten ihm große Sorgen. Die Stadt und das Umland seien auf ein funktionierendes Gastgewerbe angewiesen, zumal der Tourismus nach wie vor ein großer entscheidender Faktor für das Leben in der Stadt sei. Er hoffe, dass möglichst viele Betriebe diese Krise überstehen werden. Deshalb wünschte er den neuen Fachkräften, dass sie in dieser schwierigen Zeit dem Gastgewerbe in der Stadt treu bleiben.

Hoffen auf die Normalität

Dehoga-Bezirksvorsitzender Hary brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Einschränkungen für seine Kolleginnen und Kollegen durch die Pandemie bald ein Ende haben werden und man wieder zur Normalität zurückkehren könne.

Anders als sonst konnte die Abteilungsleiterin der BBS I Gifhorn, Silke Wilharm-Cottle, die Ausbildungsjahre nicht wie gewohnt Revue passieren lassen, da unterschiedliche Ausbildungsgänge und Klassen besucht wurden. Sie lobte die Absolventen, die sich für einen Beruf im Gastgewerbe entschieden haben, obwohl sie die Möglichkeit hatten, sich für einen der anderen 300 Ausbildungsberufe zu entscheiden, heißt es weiter.

Imbiss und kühle Getränke

Die Zeugnisübergabe erfolgte durch die Vertreter der Dehoga-Kreisverbände, der Prüfungsausschussvorsitzenden und der Lehrkräfte. Bilanz: Mit einem Imbiss und kühlen Getränken wurde die Freisprechungsfeier zu einem würdigen Höhepunkt und Abschluss der Berufsausbildung für die 13 Absolventen im Gastgewerbe.

Die Absolventinnen und Absolventen

Hotelfachmann/Hotelfachfrau:

Mayas Alyounes, Laith Alsarakbi (beide Innside Sol Melia Hotel Wolfsburg), Christian Schleicher, Saranda Saliovski, Victoria Teichmann (alle drei „The Ritz-Carlton Wolfsburg“).

Fachkraft im Gastgewerbe:

Vivian Corpace, Norman Zimmermann (beide extern), Tuan Nghia Pham (Restaurant An Nam).



Koch/Köchin: Dorkas Beyer (Innside Sol Melia Hotel Aachen), Ali Hashim (Restaurant Zum Tannenhof), Philipp Hebestreit (Hotel und Restaurant Brackstedter Mühle), Mohammad Nasim Ibrahim Kheil (Hotel An der Wasserburg), Simeon Vukelic (Fleischerei Budnik, Tülau­).

