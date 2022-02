322.998 Euro vom Land für Wolfsburger Bushaltestellen

Um den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) noch ansprechender zu gestalten, stellt die SPD-geführte Landesregierung in diesem Jahr rund 106 Millionen Euro zur Verfügung. Auch Wolfsburg profitiert dabei von einer finanziellen Unterstützung von rund 300.000 Euro, wie die Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer mitteilt. „Ein attraktiver Nahverkehr ist für den Klimaschutz unabdingbar“, erklärt die SPD-Politikerin, „aber auch das alltägliche Leben, zum Beispiel von Schülerinnen und Schülern sowie von Menschen ohne Auto wird so vereinfacht. Deshalb sind die geplanten Investitionen ein wichtiger Schritt für uns als Land, aber auch vor Ort für die Kommunen.“

Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer: „Damit stärken wir den Nahverkehr nachhaltig“

Konkret umfasse das ÖPNV-Jahresförderprogramm des Landes die Förderung von Projekten im straßengebundenen ÖPNV und im Schienennahverkehr sowie eine Förderung für die Grunderneuerung von Bushaltestellen. Für Glosemeyer ist die Botschaft des Förderprogramms dabei klar: „Wir wollen den Fahrgästen zeigen, dass man sich auf den Nahverkehr verlassen kann. Mit Blick auf die Aufenthaltsqualität an manchen Haltestellen kommt die Landesunterstützung zu einem passenden Zeitpunkt. Damit stärken wir den Nahverkehr nachhaltig.“

Auch Hans-Georg Bachmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Wolfsburg, freut sich über die positive Nachricht aus Hannover: „Unsere Verkehrsbetriebe tragen jeden Tag dazu bei, dass die Menschen sicher durch die Stadt kommen. Mit den Geldern für die Grunderneuerung schaffen wir so mehr Komfort für die Fahrgäste und bauen die Barrierefreiheit mit dem Umbau zu Niederflureinstiegen weiter aus.“

Förderrichtlinie für die Anschaffung von klimafreundlichen Omnibussen soll in Kraft treten

Insgesamt werden in Wolfsburg laut der Mitteilung acht Haltstellen mithilfe der Landesgelder umgebaut – zum Beispiel „Bürozentrum Nord“ an der Jemker Straße und die Haltestelle an der Helmstedter Straße in Vorsfelde, wo zusätzlich noch Fahrradbügel geschaffen werden.

Cindy Lutz aus dem Kreisvorstand der CDU Wolfsburg freut sich ebenfalls über die Investition von 322.998 Euro. „Mit der Fördersumme kann in Wolfsburg nachhaltig die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger im ganzen Stadtgebiet verbessert werden“, so Lutz in einer Mitteilung des CDU-Kreisverbands Wolfsburg.

Neben dem Jahresförderprogramm soll im ersten Quartal 2022 ebenfalls noch eine Förderrichtlinie für die Anschaffung von klimafreundlichen Omnibussen in Kraft treten. Das Volumen hierfür betrage nach aktuellen Planungen rund 27 Millionen Euro.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de