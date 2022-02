Wolfsburg. Vor gut einer Woche ist es in dem Mehrfamilienhaus in der Jenaer Straße bereits zu einem Kellerbrand gekommen. Freitag brannte es wieder.

Am späten Freitagabend rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei erneut zu einem Kellerbrand in die Jenaer Straße in Westhagen aus.

Feuerwehr in Wolfsburg 14 Menschen bei Kellerbrand in Westhagen leicht verletzt

Acht Tage, nachdem es in einem Mehrfamilienhaus in der Jenaer Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen brannte, rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Freitagabend erneut zu einem Brand in dem Wohnhaus aus. Das Feuer brach wieder in den Kellerräumen aus.

Wie die Leitstelle der Berufsfeuerwehr auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 22.50 Uhr alarmiert. Es gingen gleich mehrere Notrufe ein. Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot vor Ort. „Der Hauseingang war bereits verraucht“, heißt es aus der Leitstelle.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

14 Menschen erlitten eine leichte Rauchintoxikation

Einige Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Weitere Personen, darunter auch Bewohner des Nachbarhauses, wurden von der Berufsfeuerwehr evakuiert. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen erlitten 14 Personen eine leichte Rauchvergiftung.

Rettungssanitäter behandelten die Verletzten vor Ort, sie mussten aber nicht ins Klinikum. „Nach den Löscharbeiten konnten die meisten Bewohner zurück in ihre Wohnungen“, sagt Melanie aus dem Bruch. Zwei Wohnungen seien derzeit unbewohnbar. An dem Gebäude entstand ein hoher Schaden.

Lesen Sie auch

Polizei ermittelt zur Brandursache

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Ein Zufall? Bereits am 3. Februar war es zu einem Brand in dem Mehrfamilienhaus gekommen. Personen wurden nicht verletzt, wie die Polizei damals mitteilte. Die Polizei ging hier von Brandstiftung aus.

Ende Januar brannte es außerdem in einem unbewohnten Haus mit einer ehemaligen Zahnarztpraxis in der Dessauer Straße. „Wir ermitteln in alle Richtungen. Es kann noch nichts ausgeschlossen werden“, sagt Melanie aus dem Bruch zum Feuer am Freitagabend.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de