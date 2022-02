Wolfsburg. Zeugen hatten Wolfsburgs Ordnungshüter alarmiert: Der Autofahrer hatte am Gerta-Overbeck-Ring geparkt und war taumelnd aus seinem Wagen gestiegen.

Die Polizisten trafen den Wolfsburger Autofahrer am Montagnachmittag mit 2,83 Promille an. (Symbolbild)

Polizeibericht Wolfsburg Polizei hält Autofahrer mit 2,83 Promille in Reislingen fest

Mit 2,83 Promille hat die Polizei am Montagnachmittag einen 56-jährigen Autofahrer in Reislingen angetroffen. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Beamten gegen 17.20 Uhr, nachdem sie beobachtet hatten, wie der Wolfsburger auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Gerta-Overbeck-Ring zunächst parkte und anschließend stark taumelnd den Wagen verließ.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 56-Jährigen einen Wert von 2,83 Promille, berichtet die Polizei. Daraufhin wurde dem Fahrzeugführer im Klinikum in Wolfsburg eine Blutprobe entnommen, Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt.

Wolfsburger Polizei dankt Zeugen: Möglicherweise Unfall verhindert

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Zeugen, die nicht lange zögerten, unverzüglich die Polizei alarmierten und sich als Zeugen zur Verfügung stellten: „So haben sie verhindert, dass ein deutlich alkoholisierter Fahrzeugführer weiterhin am Straßenverkehr teilnehmen konnte und es sonst möglicherweise zu einem Verkehrsunfall mit Unbeteiligten gekommen wäre“, sagt Thomas Figge, Sprecher der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt.

