Raub im Heinenkamp: Täter schlägt und verletzt Markt-Angestellten

Wolfsburg. Der Angestellte wollte verhindern, dass zwei Männer Elektro-Artikel stehlen. Sie flüchteten in Richtung A39. Die Wolfsburger Polizei hofft auf Zeugen.

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung: Hat jemand den räuberischen Diebstahl am Montagabend in Hattorf beobachtet? (Symbolbild)

Zu einem räuberischen Diebstahl ist es am Montagabend in einem Elektronik-Fachmarkt im Gewerbegebiet Heinenkamp gekommen, berichtet die Polizei. Ein Angestellter des Geschäfts beobachtete gegen 18.40 Uhr, wie zwei Männer mehrere Elektroartikel stehlen wollten. Der Angestellte sprach die beiden Täter an und wollte sie festhalten. Dabei schlug einer der Männer um sich, traf dabei den Angestellten und verletzte diesen leicht.

Anschließend flüchteten beide Täter aus dem Markt und stiegen in ein silbernes Fahrzeug mit osteuropäischem Kennzeichen, in dem eine weitere Person auf sie wartete, und fuhren über die Straße Brandgehaege in Richtung Autobahn 39 davon.

Hat jemand den räuberischen Diebstahl im Gewerbegebiet beobachtet?

Die Polizei hofft darauf, dass Kunden im und außerhalb des Marktes den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizeistation Fallersleben entgegen. Oder Rufnummer: (05361) 4646-0.

red

