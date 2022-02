Wolfsburg. Die Handelskette aus Dänemark expandiert, eine Filiale kommt bald auch in die Wolfsburger Innenstadt. Wann und wo der Laden in der VW-Stadt aufmacht.

Einzelhandel in Wolfsburg Dänische Kette „Søstrene Grene“ eröffnet Laden in Wolfsburg

In wenigen Monaten können Wolfsburgerinnen und Wolfsburger bei einem Bummel in der Innenstadt skandinavische Gemütlichkeit erleben. Voraussichtlich im Mai eröffnet die dänische Kette „Søstrene Grene“ die erste Filiale in Wolfsburg. Der Laden in der City-Galerie hat eine Verkaufsfläche von 230 Quadratmetern und befindet sich im Erdgeschoss des Einkaufszentrums – zwischen Görtz und Colloseum. Das genaue Eröffnungsdatum steht noch nicht fest.

Das Sortiment umfasst neben Einrichtungsgegenständen und Möbeln auch Artikel für den Küchenbedarf, Tee, Kaffee, Schreibwaren sowie Geschenk- und Bastelartikel und Spielwaren. Hinter der Filiale in Wolfsburg steht Partner Mogens Schmidt, der die mehr als 50 Filialen in Deutschland leitet. Er freut sich darauf, das erste Geschäft in der VW-Stadt zu eröffnen: „Wolfsburg steht schon lange auf unserer Wunschliste und wir freuen uns auf den neuen Standort in der City-Galerie, wo wir die Besucher sowohl von der Innenstadt, als auch von der Hauptstraße erreichen können.“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Eröffnung hatte sich abgezeichnet, in einem Online-Stellenausschreiben suchte das Unternehmen seit einigen Tagen bereits nach einem Leiter für die Filiale in Wolfsburg. 12 Mitarbeitende werden im Wolfsburger Laden eingestellt.

Bald 60 Filialen in Deutschland

Im Heimatland Dänemark ist „Søstrene Grene“ am stärksten vertreten. Weitere Märkte sind unter anderem Norwegen, Schweden, Niederlande, Frankreich, Irland und Japan. Viele der Produkte seien selbst entworfen und von den skandinavischen Wurzeln des Unternehmens inspiriert. „Søstrene Grene“ betreibt zurzeit um die 50 Läden in Deutschland. Bis Mitte dieses Jahres sollen es bundesweit 60 Geschäfte werden. So sind zum Beispiel auch Eröffnungen in Siegen, Berlin, Halle und München angekündigt.

In unserer Region gibt es schon eine Filiale in den Schloss-Arkaden Braunschweig, eine weitere soll in der Fußgängerzone am Damm öffnen. „Wir freuen uns auf diese Reise und sind dankbar für diese Gelegenheit und den herzlichen Empfang, den unsere neuen Geschäfte in diesem Markt erfahren haben. Wir hoffen, dass viele neue und bestehende Kunden auch in der neuen Filiale in Wolfsburg vorbeischauen und sich einen Moment Zeit nehmen, um das neue Ladenkonzept zu erkunden“, sagt Mikkel Grene, CEO und Mitgründer von „Søstrene Grene“.

Neues Ladenkonzept

Der Store der Handelskette wird das neue Ladenkonzept Namens „Retail for the Senses” präsentieren. Kunden werden laut Pressemitteilung auf eine „Entdeckungsreise durch den Store“ eingeladen, die alle Sinne anspricht. Das Sortiment der Einzelhandelskette wechselt regelmäßig, die Filiale zeigt jede Woche neue Artikel.

Der Firmenname „Søstrene Grene“ bedeutet übersetzt übrigens „Die Schwestern Grene“. Grene wiederum ist der Familienname eines der beiden Unternehmensgründer. Die Schwestern Anna und Clara, wichtiger Bestandteil der Marke, basieren auf den Persönlichkeiten der Tanten Grenes, heißt es. Anna und Clara sind seit der Eröffnung des ersten Geschäfts in Aarhus im Jahr 1973 im Firmenlogo abgebildet. In Dänemark befindet sich auch der Hauptsitz des Unternehmens. Die Kette verfügt über mehr als 240 Läden in ganz Europa sowie über Onlineshops in acht Märkten, darunter Deutschland.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de