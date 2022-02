Wolfsburg. Einen Tresor, Schmuck und Bargeld haben Einbrecher erbeutet, die in eine Wohnung in der Rabenbergstraße in Wolfsburg eingebrochen sind.

Die Täter sind über die Gebäuderückseite zwischen den Straßen Am Ziegelteich und Im Holze in ein Mehrfamilienhaus in der Rabenbergstraße in Wolfsburg eingedrungen.

Polizei Wolfsburg Einbrecher stehlen Tresor und Schmuck in Wolfsburg

Unbekannte sind zwischen Freitagmittag, 12 Uhr, und Montagvormittag, 11 Uhr, in eine Wohnung in der Rabenbergstraße in Wolfsburg eingebrochen. Dabei erbeuteten sie laut Polizei Schmuck, Bargeld und einen kleinen Wandtresor.

Die Unbekannten gelangten an die Gebäuderückseite des Mehrfamilienhauses im Bereich zwischen den Straßen Am Ziegelteich und Im Holze. Hier erklommen sie den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die dahinterliegenden Räumlichkeiten nach sich lohnender Beute.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Flucht über den Balkon

Bei ihrem Beutezug fielen ihnen Schmuck und Bargeld in noch festzustellendem Wert, sowie ein kleiner Würfeltresor mit ungeklärtem Inhalt in die Hände.

Anschließend verließen die Täter den Ort des Geschehens wieder über den Balkon und flüchteten anscheinend unerkannt. Ob und was die Täter noch erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben, so die Polizei.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise unter (05361) 4646-0.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de