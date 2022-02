Wolfsburger Sonnenkamp: Stadt lässt Bäume an K 111 fällen

Die Arbeiten für das Quartier III im Neubaugebiet Sonnenkamp schreiten weiter voran, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Ende 2021 haben die Erschließungsarbeiten begonnen. Die Regen- und Schmutzwasserleitungen wurden verlegt.

Im Frühsommer soll der Bau der ersten Reihen- und Doppelhäuser beginnen

Durch den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan des Quartiers III in der Februar-Ratssitzung lasse sich noch im Frühsommer dieses Jahres mit dem Bau der ersten Reihen- und Doppelhäuser durch den Bauträger „Ihr Haus Sahle Massivhaus“ beginnen. „Nach einer umfangreichen Planungsphase können nun die ersten rund 480 Wohneinheiten im Sonnenkamp entstehen. Der Start der Hochbauten im Quartier III ist ein weiterer wichtiger Baustein im Rahmen der Wolfsburger Wohnbauoffensive“, betont Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Die Stadt beginnt dann mit den ersten Ausgleichsmaßnahmen

Die Hauptzuwegung ins beziehungsweise durch das neue Quartier geschehe über die östlich verlaufende Kreisstraße 111. Um diese entsprechend auszubauen, seien jetzt und bis Ende Februar Rodungs- und Räumarbeiten vorgesehen. Für diesen Zweck müssten entlang der Kreisstraße fünf Bäume gefällt werden. Dies sei mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Wolfsburg abgestimmt.

Um das Landschaftsbild beibehalten zu können, würden in einem benachbarten Bereich entlang der Kreisstraße fünf neue artgleiche Bäume gepflanzt. Darüber hinaus soll es weitere Gehölzpflanzungen im Quartier III selbst geben. Eine ökologische Baubegleitung sei ebenfalls Bestandteil bei der Durchführung der Arbeiten, sodass erforderliche Ersatzmaßnahmen zum Schutz von Fauna und Flora noch im Vorfeld umgesetzt würden. Voraussichtlich im März soll das Quartier III an das Strom-, Wasser- und Fernwärmenetz angeschlossen werden. Parallel dazu beginne die Stadt dann mit den ersten Ausgleichsmaßnahmen, in dem in Teilflächen der Grünen Mitte die Einsaat von Extensivgrünland erfolgen soll.

