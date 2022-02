Grippesaison Grippeviren haben in Wolfsburg diesen Winter kaum eine Chance

Verbreitung von Grippeviren in den Wintermonaten: Wie sich eine Grippeinfektion bemerkbar macht und wie sie sich schützen können lesen sie hier.

Beschreibung anzeigen

Wolfsburg. Hygiene, Abstand, Masken: Was gegen Corona helfen soll, schützt offenbar auch vor der Grippe. So ist die aktuelle Lage in der VW-Stadt.